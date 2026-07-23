«Коллектив у нас хороший»: После общения с мошенниками женщина обманом оформила кредиты на пятерых коллег

После общения с мошенниками женщина обманула коллег на два миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работница одного из заводов в Ростовской области попала под влияние мошенников, после чего тайком оформила кредиты на коллег. В трудовом коллективе эта ситуация повергла всех в шок.

На учебу дочери

История началась еще в ноябре 2024 года.

- Я пришла с работы домой и стала играть в игру на мобильном телефоне. Неожиданно высветилась реклама инвестиций. Я несколько раз пыталась ее закрыть, но сделать это не получалось. После этого мне позвонила женщина, которая сказала, что я оставила заявку на сайте какой-то инвестиционной компании и предложила заработать, - рассказывала женщина в суде.

Собеседница заверила, что за каждым человеком закрепляется аналитик, он помогает новичкам устанавливать приложение и все разъясняет.

- Я сказала, что у меня нет денег, но специалист успокоила, что много не нужно, можно начать с того, что есть.

Примерно через час женщине позвонил «технический директор». Он объяснил ей, как предоставлять доступ к своему телефону, после чего дистанционно установил скайп и приложение.

- Затем мне позвонил аналитик и спросил, с какой суммы я могу начать инвестировать. У меня было только 11 000 рублей. Он назвал номер, на который нужно перевести денежные средства, что я и сделала.

После этого по указке собеседника женщина совершила еще несколько операций. На горизонте замаячила прибыль... На следующий день после работы дончанка использовала для инвестиций деньги, отложенные на учебу дочери. Но аналитику и этого показалось мало.

Проблемы начались, когда женщина предоставила незнакомцам доступ к своему мобильному телефону. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Не вызывает доверия

- Когда я сказала, что у меня больше нет денег, специалист предложил оформить заем в банке. Я отказалась, так как у меня ипотека и два кредита.

Тогда куратор услужливо помог женщине оформить займ на 300 000 рублей.

- Потом мы вкладывали деньги в какие акции. Поскольку новый кредит мне не одобрили, я подала заявки от имени мужа — в итоге собрала около 400 долларов. Аналитик говорил, что этого мало: нужно 600, чтобы купить акции сразу нескольких хороших фирм.

Мужчина сказал, что поскольку доверяет ей, то готов помочь с первоначальным капиталом. Мол даст в долг 1,5 миллиона рублей.

- 4 декабря мне сообщили, что я получила прибыль — я зашла в приложение и увидела, в котором отобразилась сумма 1,7 млн.

Но когда женщина попыталась вывести эти деньги — ей пришло письмо с отказом. Мол, она не надежный плательщик и нужно доверительное лицо, которому и будут переведены средства.

Работники с готовностью давали свои телефоны уважаемой коллеге. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Советовали не говорить про биржу»

Кураторы сказали, что такое бывает и посоветовали обратиться за помощью к знакомым, но... При этом не говорить никому про биржу, потому что люди не доверяют таким компаниям.

- На работе у нас был хороший коллектив, поэтому я обратилась к коллегам.

Ни у кого из сотрудников даже мысли не возникло, что работница, которую они знают много лет, может им навредить. Ольга пользовалась на заводе всеобщим доверием и уважением.

- Я была на рабочем месте, когда ко мне подошла Ольга и сказала, что ее мама, которая проживает в Германии, должна перевести ей из заграницы 1 700 000 рублей. Но нужно вывести их через разных людей, потому что карты самой Ольги заблокированы. Я ничего не заподозрила, потому что знала, что ее мама действительно живет в Германии, - рассказывала в суде одна из потерпевших.

Женщины пошли в столовую, где было потише. Ольга попросила знакомую открыть мобильное приложение банка. После этого начала созваниваться с кем-то по скайпу.

- Кто это был, я не знаю, слышала только мужской голос, который говорил, что нужно делать. При этом свой телефон Ольга держала сверху над моим. Мне нужно было идти работать, и Ольга сказала, что если я ей доверяю, то могу оставить ей мобильник. Я так и сделала. Спустя семь минут она вернула мне телефон, а позже я увидела, что деньги с моей карточки пропали, а еще на меня оформлен кредит! Когда я спросила Ольгу, куда пропали деньги, она сказала, чтобы все вернется вечером или завтра к обеду...

Таким же образом женщина обманула и других коллег. Каждый с готовностью давал ей свой телефон и доступ к мобильному приложению банка.

- Я слышала, что она общалась с кем-то по имени Кирилл, и одновременно нажимала кнопки на моем телефоне. Когда я посмотрела на экран мобильного телефона, то увидела сообщение: «займ одобрен, денежные средства в сумме 410 000 рублей поступят на счет через 3-4 часа»...

В полицию обратились и сама женщина, и обманутые ею коллеги. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Больше двух миллионов

Когда Ольга рассказала о происходящем дочери-студенке, та открыла ей глаза: «Мама, это же были мошенники!». Вместе они поехали в полицию, где написали заявление. На следующий сообщили обо всем директору и начальнику цеха.

- В понедельник нас вызвали к руководителю. Ольга рассказала, что ей звонили по телефону и «обрабатывали». Обещала продать ипотечную квартиру и со всеми рассчитаться. Директор посоветовала нам обратиться в правоохранительные органы.

В итоге 9 декабря 2024-го коллеги поехали в полицию - подавать заявление о пропаже денег. Став жертвой мошенников, работница завода взяла кредиты на пятерых коллег и похитила сбережения еще у двоих. Всего женщина получила обманным путем с помощью мобильных приложений 2 миллиона 158 тысяч 994 рубля. Ущерб возместила частично - за счет своих родственников и друзей.

В этом году суд признал ее виновной в краже и мошенничестве и приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Женщину осущили за мошенничество и кражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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