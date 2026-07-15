Потеряла 3,6 млн рублей и лишилась машины: Мошенники заставили пенсионерку из Ростова продать автомобиль

Пенсионерка перевела мошенникам все деньги, что у нее были. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Доверчивость и желание защитить свои накопления от мнимой угрозы обернулись для 71-летней жительницы Ростова колоссальными потерями. Пожилая женщина не просто лишилась внушительной суммы наличных, но и добровольно рассталась со своим автомобилем, выполняя указания телефонных мошенников. В общей сложности ущерб составил 3,6 миллиона рублей. Историю очередного циничного обмана рассказали в главке донской полиции.

Четыре дня под чужим контролем

В Первомайском районе донской столицы пенсионерка сама пришла к правоохранителям, когда осознала масштаб беды. По словам потерпевшей, неизвестные держали женщину на крючке по телефону на протяжении четырех суток.

Злоумышленники использовали классическую схему. Они связались с пенсионеркой через один из популярных мессенджеров и представились сотрудниками силового ведомства.

Женщине угрожали госизменой, что сильно напугало ее. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Повод для тревоги был придуман весьма изощренный, чтобы наверняка выбить жертву из колеи. Неизвестные заявили озадаченной женщине, что ее деньги находятся под угрозой и вот-вот пойдут на «финансирование армии другой страны».

Чтобы «спасти» сбережения от столь тяжкого преступления и уберечь саму владелицу от проблем с законом, требовалось действовать немедленно и беспрекословно. Пенсионерка, опасаясь обвинений в госизмене, полностью попала под психологическое влияние мошенников.

Сначала сбережения, потом — автомобиль

Следуя инструкциям лже-силовиков, женщина начала стремительно ликвидировать свои активы. Первым делом она отправилась в банк, где сняла со своего накопительного счета весьма крупную сумму — 2,7 миллиона рублей. Всю эту наличность она собственноручно передала прибывшему к ней курьеру.

Пенсионерка продала свою машину за 900 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Однако на этом мошенники не остановились. Спустя два дня после первой передачи денег, женщина спешно продала свой автомобиль. Вырученные от сделки 900 тысяч рублей она не стала хранить дома, а по указке кураторов отправилась в соседний город, чтобы перевести их мошенникам через банковский терминал.

Лишь после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой жестокого обмана.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и всех обстоятельств противоправной деятельности, — прокомментировали в главке донской полиции.

Как не повторить чужих ошибок

В ведомстве в очередной раз напомнили дончанам очевидные истины, игнорирование которых приводит к финансовым трагедиям:

- Никаких «безопасных» счетов. Настоящие сотрудники госорганов и банков никогда не требуют переводить деньги куда-либо или передавать их курьерам;

Сейчас полиция ищет мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

- Давление — признак обмана. Если собеседник торопит вас, запугивает уголовной ответственностью и строго-настрого запрещает советоваться с родными, знайте — это мошенник;

- Кладите трубку и перезванивайте: Любой тревожный разговор нужно немедленно прекратить, а затем самостоятельно набрать номер своего банка (он указан на карте) или обратиться в полицию для проверки информации.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кодовое слово «Пингвин»: 3,6 млн — не предел

Потеря 3,6 миллиона рублей — безусловно, страшный удар, однако в криминальной хронике донского региона в последнее время эта сумма далеко не рекордная. Аппетиты мошенников и внушаемость жертв порой достигают куда более внушительных масштабов.

Яркий тому пример — история 19-летней жительницы Волгодонска. Девушка стала жертвой практически идентичной схемы: ей позвонили якобы из силового ведомства и обвинили в переводе денег в недружественное государство. Чтобы избежать мнимой уголовной ответственности, юную дончанку заставили обналичить сбережения и отправиться из Ростовской области прямиком в Москву.

Там, словно в шпионском фильме, она должна была передать курьеру сумку с деньгами, назвав кодовое слово «Пингвин». Ущерб от этой поездки составил 6,6 миллиона рублей. Осознание обмана пришло к потерпевшей лишь постфактум, когда «спектакль» был окончен, а телефоны мошенников замолчали. По этому случаю также ведется расследование.

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