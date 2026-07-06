Рекордные потери и возвращение молодежи из аренды: Что происходит в ФК «Ростов» перед началом сезона 2026/2027 в РПЛ

Летнее трансферное окно перед началом очередного сезона в Российской премьер-лиге футбольный клуб «Ростов» переживает болезненно. Команду покинули сразу девять футболистов. При этом есть и точечные приобретения. Так что главный тренер желто-синих Джонатан Альба получил коллектив в процессе серьезной перестройки. Рассказываем, что происходит в ФК «Ростов» перед началом сезона 2026/2027 в РПЛ.
Трансферное окно в РПЛ открылось 19 июня и продлится до 11 сентября. У «Ростова» оно началось с ощутимых потерь. Клуб покинули девять игроков, и большинство из них ушли по истечении контрактов.
Начнем с полузащитника Даниил Уткина. 26-летний хавбек, который играл за «Ростов» с 2022 года, вернулся в «Краснодар» на правах свободного агента. Контракт с «быками» у него подписан до 2029 года. В этом сезоне Уткин также успел поиграть за «Балтику» и «Торпедо» на правах аренды.
25-летний защитник Илья Вахания тоже перешел в «Краснодар», но уже за 1,55 миллиона евро, контракт рассчитан до 2028 года. Еще один полузащитник, 24-летний Кирилл Щетинин отправился в «Ахмат» за 2,4 миллиона евро.
Не обошлось без потерь и среди опытных игроков. 34-летний ветеран клуба Хорен Байрамян перешел в «Урал» на правах свободного агента. А 24-летний нападающий Максим Турищев теперь будет играть за «Факел».
Напомним, 26-летний защитник Николай Поярков покинул команду еще в январе, перейдя в «Сокол» из Саратова после окончания контракта. 24-летний Александр Мухин отправился в СКА Ростов-на-Дону. В аренду до лета следующего года в костромской «Спартак» ушел 20-летний защитник Александр Тарасов.
Вратарь Даниил Одоевский вернулся в «Зенит» после окончания аренды, а боснийский голкипер Хидает Ханкич покинул клуб по истечении контракта.
За лето из команды ушли девять футболистов, а всего в этом году 12 с учетом завершившихся аренд и истекших контрактов. Для «Ростова» это рекордные потери по числу ушедших игроков.
Несмотря на масштабные потери, «Ростов» не остался без пополнения. Клуб подписал нескольких игроков, которые должны закрыть образовавшиеся бреши.
Одним из приобретений стал 31-летний бразильский защитник Игор Ногейра, перешедший из азербайджанского «Сабаха» на правах свободного агента. Контракт с ним заключен до 2028 года. Ногейра — опытный футболист, игравший в Бразилии, Португалии и Мексике. В составе «Сабаха» он дважды выигрывал Кубок Азербайджана (сезоны 2024/25 и 2025/26) и стал чемпионом страны в прошедшем сезоне. Всего за «Сабах» провёл 62 матча и забил четыре гола.
Вратарскую линию призван усилить 22-летний Даниил Голиков. Голкипер «Краснодара» перешел в «Ростов» на правах аренды на один сезон. Вторую половину прошлого сезона Голиков провел в «Челябинске» из Лиги PARI, сыграв пять матчей. На его счету 43 игры за «Краснодар-2», 13 из которых — «сухие».
24-летний полузащитник Максим Мухин перешел в «Ростов» из ЦСКА на правах свободного агента. Контракт заключен до 30 июня 2028 года. В сезоне 2025/26 Мухин выступал за «Сочи» в рамках аренды. В составе ЦСКА он дважды выигрывал Кубок России, провел 70 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Еще два игрока вернулись после аренд: полузащитник Имран Азнауров, вратарь Александр Григорьев и защитник Деннис Хаджикадунич.
При этом возможны и дальнейшие изменения. Болельщики обсуждают возможный переход полузащитника Алексея Миронова, который якобы интересен «Локомотиву» и «Краснодару». В прошлом сезоне Миронов провел 28 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал одну передачу. Однако, ранее в донском клубе заявили, что футболист продлил контракт с желто-синими до июня 2030 года.
С лета 2026 года Российская Премьер-Лига переходит на новый формат лимита на легионеров — «12+7» вместо прежнего «13+8». Это значит, что в заявке может быть 12 иностранцев, а на поле одновременно — не более семи.
К каким изменениям это должно привести. Во-первых, на поле станет больше российских игроков, что повысит конкуренцию и мотивацию отечественных футболистов. Во-вторых, клубы будут активнее развивать академии и присматриваться к молодым талантам. И в-третьих, это позволит сократить зарплатные расходы: хорошие легионеры требуют больших контрактов, тогда как молодых россиян из академий можно подписать на более скромных условиях.
Итак, сезон 2026/27 в РПЛ стартует уже 24 июля, и у «Ростова» осталось совсем немного времени, чтобы доукомплектовать состав. Главный тренер Джонатан Альба получил команду в процессе серьезной перестройки с масштабными потерями. Желто-синих ждет непростой, но, как надеются болельщики, интересный сезон.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Зрелище на первой домашней встрече?: Какое расписание матчей у ФК «Ростов» в РПЛ и Кубке России в сезоне 2026/2027