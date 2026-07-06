Рекордные потери и возвращение молодежи из аренды: Что происходит в ФК «Ростов» перед началом сезона 2026/2027 в РПЛ

Клуб понес серьезные потери перед стартом нового сезона. Фото: ФК "Ростов"

Летнее трансферное окно перед началом очередного сезона в Российской премьер-лиге футбольный клуб «Ростов» переживает болезненно. Команду покинули сразу девять футболистов. При этом есть и точечные приобретения. Так что главный тренер желто-синих Джонатан Альба получил коллектив в процессе серьезной перестройки. Рассказываем, что происходит в ФК «Ростов» перед началом сезона 2026/2027 в РПЛ.

Кто покинул ФК «Ростов» в летнее трансферное окно перед началом сезона 2026/2027

Трансферное окно в РПЛ открылось 19 июня и продлится до 11 сентября. У «Ростова» оно началось с ощутимых потерь. Клуб покинули девять игроков, и большинство из них ушли по истечении контрактов.

Начнем с полузащитника Даниил Уткина. 26-летний хавбек, который играл за «Ростов» с 2022 года, вернулся в «Краснодар» на правах свободного агента. Контракт с «быками» у него подписан до 2029 года. В этом сезоне Уткин также успел поиграть за «Балтику» и «Торпедо» на правах аренды.

Кирилл Щетинин и Хорен Байрамян покинули клуб. Фото: ФК "Ростов"

25-летний защитник Илья Вахания тоже перешел в «Краснодар», но уже за 1,55 миллиона евро, контракт рассчитан до 2028 года. Еще один полузащитник, 24-летний Кирилл Щетинин отправился в «Ахмат» за 2,4 миллиона евро.

Не обошлось без потерь и среди опытных игроков. 34-летний ветеран клуба Хорен Байрамян перешел в «Урал» на правах свободного агента. А 24-летний нападающий Максим Турищев теперь будет играть за «Факел».

Напомним, 26-летний защитник Николай Поярков покинул команду еще в январе, перейдя в «Сокол» из Саратова после окончания контракта. 24-летний Александр Мухин отправился в СКА Ростов-на-Дону. В аренду до лета следующего года в костромской «Спартак» ушел 20-летний защитник Александр Тарасов.

25-летний защитник Илья Вахания перешел в «Краснодар» за 1,55 миллиона евро, контракт рассчитан до 2028 года. Фото: ФК "Ростов"

Вратарь Даниил Одоевский вернулся в «Зенит» после окончания аренды, а боснийский голкипер Хидает Ханкич покинул клуб по истечении контракта.

За лето из команды ушли девять футболистов, а всего в этом году 12 с учетом завершившихся аренд и истекших контрактов. Для «Ростова» это рекордные потери по числу ушедших игроков.

Кто покинул ФК «Ростов» в летнее трансферное окно перед началом сезона 2026/2027.

Кто пришел в ФК «Ростов» в летнее трансферное окно перед началом сезона 2026/2027

Несмотря на масштабные потери, «Ростов» не остался без пополнения. Клуб подписал нескольких игроков, которые должны закрыть образовавшиеся бреши.

Одним из приобретений стал 31-летний бразильский защитник Игор Ногейра, перешедший из азербайджанского «Сабаха» на правах свободного агента. Контракт с ним заключен до 2028 года. Ногейра — опытный футболист, игравший в Бразилии, Португалии и Мексике. В составе «Сабаха» он дважды выигрывал Кубок Азербайджана (сезоны 2024/25 и 2025/26) и стал чемпионом страны в прошедшем сезоне. Всего за «Сабах» провёл 62 матча и забил четыре гола.

Помимо Мохеби к клубу присоединился второй бразилец - Ногейра. Фото: ФК "Ростов"

Вратарскую линию призван усилить 22-летний Даниил Голиков. Голкипер «Краснодара» перешел в «Ростов» на правах аренды на один сезон. Вторую половину прошлого сезона Голиков провел в «Челябинске» из Лиги PARI, сыграв пять матчей. На его счету 43 игры за «Краснодар-2», 13 из которых — «сухие».

24-летний полузащитник Максим Мухин перешел в «Ростов» из ЦСКА на правах свободного агента. Контракт заключен до 30 июня 2028 года. В сезоне 2025/26 Мухин выступал за «Сочи» в рамках аренды. В составе ЦСКА он дважды выигрывал Кубок России, провел 70 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским полузащитником. Фото: ФК "Ростов"

Еще два игрока вернулись после аренд: полузащитник Имран Азнауров, вратарь Александр Григорьев и защитник Деннис Хаджикадунич.

При этом возможны и дальнейшие изменения. Болельщики обсуждают возможный переход полузащитника Алексея Миронова, который якобы интересен «Локомотиву» и «Краснодару». В прошлом сезоне Миронов провел 28 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал одну передачу. Однако, ранее в донском клубе заявили, что футболист продлил контракт с желто-синими до июня 2030 года.

Кто пришел в ФК «Ростов» в летнее трансферное окно перед началом сезона 2026/2027.

Как изменились лимиты для легионеров в сезоне 2026/2027 РПЛ

С лета 2026 года Российская Премьер-Лига переходит на новый формат лимита на легионеров — «12+7» вместо прежнего «13+8». Это значит, что в заявке может быть 12 иностранцев, а на поле одновременно — не более семи.

К каким изменениям это должно привести. Во-первых, на поле станет больше российских игроков, что повысит конкуренцию и мотивацию отечественных футболистов. Во-вторых, клубы будут активнее развивать академии и присматриваться к молодым талантам. И в-третьих, это позволит сократить зарплатные расходы: хорошие легионеры требуют больших контрактов, тогда как молодых россиян из академий можно подписать на более скромных условиях.

Алексей Миронов продлил контракт с желто-синими, но болельщики все еще подозревают его в скором в переходе к москвичам. Фото: ФК "Ростов"

Итак, сезон 2026/27 в РПЛ стартует уже 24 июля, и у «Ростова» осталось совсем немного времени, чтобы доукомплектовать состав. Главный тренер Джонатан Альба получил команду в процессе серьезной перестройки с масштабными потерями. Желто-синих ждет непростой, но, как надеются болельщики, интересный сезон.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Зрелище на первой домашней встрече?: Какое расписание матчей у ФК «Ростов» в РПЛ и Кубке России в сезоне 2026/2027