Последние новости о ситуации с топливом в Ростовской области сообщили в правительстве региона. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В правительстве Ростовской области на оперативном совещании обсудили ситуацию с топливом в регионе. Говорили о борьбе с нелегальным рынком горюче-смазочных материалов и обеспечении ресурсом аграриев. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал последние новости о ситуации с топливом в Ростовской области в июле 2026.

Последние новости о ситуации с топливом в Ростовской области в июле 2026: борьба со спекулянтами

Борьба со спекулянтами должна сказаться на ситуации с топливом в Ростовской области, уверен глава региона. По словам Юрия Слюсаря, в Ростовской области выявлены факты продажи топлива в больших объемах перекупщикам, которые создают искусственный ажиотаж и дефицит ресурса.

Борьба с нелегальным оборотом топлива в Ростовской области.

Как рассказал начальник Главного управления МВД по Ростовской области Александр Речицкий, в полиции принимают меры по пресечению нарушений:

— Проводятся проверки по фактам реализации некачественного топлива, нарушений пожарной безопасности, а также по пресечению нелегальной предпринимательской деятельности.

Губернатор Юрий Слюсарь назвал конкретные цифры по результатам проверок:

— Из незаконного оборота уже изъято 38 тонн топлива, кустарное оборудование и топливная тара. Наряды ДПС контролируют перевозку горюче-смазочных материалов. Так, пресечено несколько фактов перевозки топлива в больших объемах в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Работа будет продолжена, — заверил глава региона.

Борьба с нелегальным оборотом топлива в Ростовской области.

Последние новости о ситуации с топливом в Ростовской области в июле 2026: топливо для АПК

На полях набирает обороты уборочная кампания, и закупка ресурса для АПК — это один из важных индикаторов ситуации с топливом в Ростовской области.

— Аграриями региона на уборочную кампанию заготовлено около 85 тысяч тонн дизельного топлива и около 18 тысяч тонн бензина, и работа по приобретению ГСМ продолжается. Для стабилизации ситуации определены четыре региональных оператора от вертикально интегрированных нефтяных компаний. Они уже начали поставки топлива. Держу ситуацию на контроле, — сказал губернатор.

Обеспечение аграриев топливом в уборочную кампанию на Дону 2026.

Топлива понадобится много. По словам заместителя губернатора по АПК Анны Касьяненко, всего донским аграриям предстоит убрать порядка 3,3 миллиона гектаров ранних зерновых и зернобобовых.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Пока ремонтируют дороги и коммуникации: Где перекроют движение в Ростове в июле 2026