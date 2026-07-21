«Я люблю тебя. Все будет хорошо»: Боец подписал контракт в свой день рождения и пропал без вести в годовщину свадьбы

Андрей подписал контракт с минобороны в день рождения и пропал без вести в годовщину свадьбы. Фото: из архива героя публикации..

Ростовчанка Маргарита Мальцева ждет из зоны СВО сразу двух своих героев: мужа и брата. И хотя оба бойца числятся пропавшими без вести - сердце отказывается верить в самое страшное.

Позывной: Андерсен

Маргарита познакомилась с Андреем в 17 лет в компании друзей. Тогда она и подумать не могла, что он станет любовью всей ее жизни.

- Мы жили в одном поселке недалеко от Шахт, а потом каждый пошел своей дорогой. Я поступила в университет, Андрей уехал на заработки в Ростов. Мы изредка переписывались в соцсетях, спрашивали друг у друга, как дела. А спустя 10 лет стали общаться все чаще и дольше. В итоге решили встретиться и... закрутился роман.

В 2023 мужчина подписал контакт с Минобороны РФ и отправился на передовую. Позывной взял — Андерсен.

- Связи с ним не было, новости я узнавала через других бойцов.

Когда любимый, наконец, позвонил, у Маргариты словно камень с души упал!

- Андрей сказал, что в ростовском госпитале лежит его раненый товарищ и спросил, не смогу ли я привезти ему продукты и вещи. Конечно же я согласилась! А когда приехала туда, оказалось, что он говорил о себе. Просто не хотел волновать раньше времени.

Маргарита ухаживала за любимым в госпитале. Фото: из архива героя публикации..

Угроза ампутации

При виде Андрея у женщины сжалось сердце: исхудавший, заросший, с серым лицом и распухшей до невероятных размеров ногой. При этом он улыбался и старался ничем не выдать своих страданий.

Во время боевого задания бедро мужчины насквозь пронзил осколок дрона. Андерсен чуть не погиб от кровопотери. Его экстренно прооперировали в луганском госпитале, а потом доставили в Ростов. Маргарита с утра до вечера ухаживала за любимым и помогала еще четверым его соседям по палате. Все они были в тяжелом состоянии.

- У Андрея были повреждены сосуды в ноге, это грозило ампутацией.

Спустя пять дней раненого бойца на самолете отправили в Москву, где выполнили несколько сложных операций.

- После выписки Андрея на борту доставили в Ростов, я забрала его домой. Он передвигался то на костылях, то с палочкой.

Маргарита и Андрей знали друг другу много лет, прежде чем стали парой. Фото: из архива героя публикации..

«Все равно ты будешь моей женой»

Разговоры о свадьбе боец заводил давно. Маргарита переводила их в шутку, но Андрей был настроен серьезно. Он говорил: «Все равно ты будешь моей женой» или «Вот увидишь, что будешь носить мою фамилию».

- Как-то вечером мы сидели на диване, и он попросил зайти меня в госуслуги. Я открыла приложение и увидела приглашение со ссылкой на заявление о вступлении в брак. Я подтвердила согласие и заполнила свою часть документа. 30 ноября 2023 года мы расписались. Решили, что это будет только наш день, поэтому обошлись без гостей.

Весной Андрей снова заговорил о контракте.

- Я просила его остаться дома, говорила, ты же еле ходишь — даже убежать не сможешь, в случае чего. А он отвечал, что хочет отомстить за погибших товарищей и защитить меня и родных.

Супруги строили планы на будущее. Фото: из архива героя публикации.

Слезы и дождь

Андрей подписал новый контракт в свой день рождения — 29 мая 2024 года. Из Ростова он ехал на такси до автомобильного пункта пропуска Изварино, где его должны были встретить сослуживцы.

- Я плакала, когда провожала его. Помню, что шел сильный дождь, и я утешала себя, что это хорошая примета: значит, человек вернется.

Первое время Андрей служил инструктором на полигоне — обучал прибывающих новичков. Позже его перевели под Горловку.

При первой же возможности Маргарита отправилась к любимому на машине, сняла квартиру. Воды в доме не было, за окнами постоянно грохотали взрывы, от которых срабатывала сигнализация... Но это было счастливое время, потому что рядом был Андрей.

В следующий раз супруги увиделись в ноябре в ЛНР. Всего на один день.

- Вроде бы все было хорошо, Андрей снова был в безопасности - обучал вновь прибывших бойцов на полигоне. Но сердце у меня колотилось от страшного предчувствия.

И оно не обмануло: спустя несколько дней муж позвонил и сказал, что его отправляют на боевое задание. В своем последнем сообщении он написал: «Я тебя люблю, все будет хорошо». Больше на связь не выходил. С 30 ноября — младший лейтенант числится пропавшим без вести.

Андрей учил новичков выживать на поле боя. Фото: из архива героя публикации.

В режиме ожидания

Маргарита названивала замполиту, следила за новостями в группе пропавших без вести полка, отправляла электронные письма в полсотни разных госпиталей... Информации об Андресене не было.

- Свекровь сдала образец ДНК, который мы отвезли в ЦОП. Его занесли в базу, чтобы в случае совпадения можно было опознать Андрея.

Андерсена наградили орденом Мужества посмертно. В военкомат за ним приехала вся семья, включая дочь от первого брака. Маргарита решила, что награда должна остаться у его родителей — ведь это их заслуга, что сын вырос героем.

Так совпало, что родной брат Маргариты тоже числится пропавшим без вести.

- 1 апреля 2025 года он прислал мне фото с пункта отбора на службу по контракту и написал, что отправляется в зону СВО. Я спросила: «Это шутка?». А он ответил, что так будет правильно. 24 апреля он написал, что уходит на первое боевое задание, а на следующий день перестал выходить на связь. Мы узнали, что его группа попала под артобстрел.

Маргарита тоже сдала свое ДНК в ЦОП — на тот случай, если брат окажется среди погибших.

- Мне говорили, что есть снаряды, после которых от человека ничего не остается. Умом я это понимаю, но сердце отказывается верить. Я продолжаю ждать Игоря и Андрея.

Маргарита рассказала, что однажды мысленно обратилась к мужу: «Если слышишь меня — дай знак». И в этот момент в прихожей упало зеркало, разлетевшись на десятки мелких осколков.

Брат Маргариты тоже пропал без вести в зоне СВО. Фото: из архива героя публикации.

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