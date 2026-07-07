Два человека погибли, трое малышей и взрослый попали в больницу: Под Ростовом семья разбилась в ДТП с КамАЗом и тягачом

На месте работаю сотрудники полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смертельная авария под Ростовом унесла жизни двоих взрослых, а трое маленьких детей и еще один взрослый попали в больницу. Об этом сообщают в Управлении ГАИ по Донскому региону.

Легковушка влетела в два грузовика

ДТП произошло во вторник, 7 июля, в 19:25, на автодороге Шахты – Раздорская, уточнили в Госавтоинспекции.

– По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем автомобиля «Киа Сид», двигаясь со стороны Усть-Донецкого района в сторону города Шахты, не справился с управлением, и машина съехала на обочину. После чего ее отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с КамАЗом, а после – с грузовиком «Ситрак», - рассказали в Госавтоинспекции.

Начальник отдела Госавтоинспекции МУ МВД "Новочеркасское" Алексей Герасимчик прокомментировал происходящее. Фото: УГАИ по Ростовской области

В результате аварии на месте погибли двое пассажиров автомобиля, им 53 года и 28 лет. Травмы получили еще четыре человека. Пострадали несовершеннолетние пассажиры – дети шести и четырех лет, а также годовалый ребенок. Также пострадал водитель легковушки, и его вместе с детьми доставили в медицинское учреждение.

- На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, - добавили в полиции.

Погиб водитель, еще один взрослый и ребенок погибли

К сожалению, это не первая смертельная авария в регионе за этот день. По информации Управления ГАИ по Ростовской области, в начале четвертого утра в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» в южном направлении случилось еще одно ДТП.

- По предварительным данным, 37-летний водитель «Ленд Ровер Фриландер2», уснул за рулем, и его автомобиль столкнулся с движущимся попутно в правой полосе прицепом в составе КамАЗа, которым управлял 61-летнего шофера.

В результате аварии скончался 31-летний пассажир «Ленд Ровера». Пострадали водитель и 15-летний пассажир.

"Скорая" отвезла троих маленьких детей и взрослого в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Спустя несколько часов случилась еще одна авария с двумя пострадавшими, один из которых – ребенок.

- В 9:15 в Ростове-на-Дону на улице Народного ополчения, недалеко от пересечения с Доломановским переулком, 48-летний водитель за рулем легковушки «Беллжи», по предварительным данным, пересекая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу и столкнулся с «Ниссаном» под управлением 51-летнего водителя. В результате пострадали два пассажира «Ниссана» - 43-летний и 13-летний.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о бдительности на дорогах. Проезд перекрестков требует повышенного внимания. Также трасса не прощает сонливости. При малейших признаках усталости водителю необходимо остановиться и отдохнуть.

Машину вынесло на встречную полосу, где авто столкнулось с КамАЗом и вторым грузовиком. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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