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НовостиОбщество4 июля 2026 9:30

В Ростове столкнулись автомобиль и мотоцикл, два человека погибли

В Донской столице после аварии водитель и пассажир мотоцикла скончались в больнице
Марина ЮРЬЕВА
В Ростове в аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла. Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове в аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла. Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове произошла авария с двумя погибшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось в пятницу вечером, 3 июля в районе дома № 18 по улице Левобережной. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» при повороте направо не убедился в безопасности движения и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки».

В результате аварии 39-летний водитель и 36-летний пассажир мотоцикла получили травмы и были доставлены в больницу. Впоследствии оба скончались.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении ведомства.

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