В ходе воздушной атаки на Ростовскую область на 8 июля в Таганрогском заливе повреждения получили два танкера. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 8 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, бойцы ПВО защищали небо над Донской столицей и несколькими районами региона. К сожалению, не обошлось без последствий. Рассказываем подробнее о последствиях бесилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026: что случилось

Минувшей ночью Донской регион подвергся массированной воздушной атаке. О последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026 и том, что случилось, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- К сожалению, не обошлось без последствий на земле, есть пострадавшие, - уведомил жителей глава региона. - В Таганрогском заливе повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека на них получили незначительные ранения.На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж.

ЧП произошло в водах Таганрогского залива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В целом же в ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка 70 БПЛА.

- Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив, - перечислил губернатор.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Глава региона уточнил информацию о погибших и пострадавших, рассказывая о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026.

К счастью, при ЧП обошлось без жертв. Но есть двое раненых.

Пострадали два человека: одному помощь оказали на месте, второй обратился к медикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Два человека на танкерах в Таганрогском заливе, следовавших в Ростов-на-Дону, получили незначительные ранения, - напомнил губернатор. - Одному из раненых оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026: ущерб, есть ли вред для экологии

Многих жителей Дона интересует, есть ли вред для экологии при последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026. По словам главы региона, нанесен только имущественный ущерб.

- Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться, - заверил Юрий Слюсарь.

Бойцы ПВО отразили порядка семи десятков вражеских дронов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам губернатора, в настоящее время опасность беспилотной атаки на Ростовскую область сохраняется:

- Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!

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