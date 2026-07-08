Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на среду, 8 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, бойцы ПВО защищали небо над Донской столицей и несколькими районами региона. К сожалению, не обошлось без последствий. Рассказываем подробнее о последствиях бесилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026.
Минувшей ночью Донской регион подвергся массированной воздушной атаке. О последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026 и том, что случилось, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
- К сожалению, не обошлось без последствий на земле, есть пострадавшие, - уведомил жителей глава региона. - В Таганрогском заливе повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека на них получили незначительные ранения.На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В целом же в ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка 70 БПЛА.
- Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив, - перечислил губернатор.
Глава региона уточнил информацию о погибших и пострадавших, рассказывая о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026.
К счастью, при ЧП обошлось без жертв. Но есть двое раненых.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Два человека на танкерах в Таганрогском заливе, следовавших в Ростов-на-Дону, получили незначительные ранения, - напомнил губернатор. - Одному из раненых оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж.
Многих жителей Дона интересует, есть ли вред для экологии при последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 8 июля 2026. По словам главы региона, нанесен только имущественный ущерб.
- Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться, - заверил Юрий Слюсарь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
По словам губернатора, в настоящее время опасность беспилотной атаки на Ростовскую область сохраняется:
- Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!
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