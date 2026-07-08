Один забил первый гол, а второй – лучший на групповом этапе: Какие игроки ФК «Ростов» выступают на чемпионате мира по футболу 2026

Мохаммад Мохеби стал первым игроком "Ростова", забившим гол на мундиале. Фото: ФК "Ростов"

Чемпионат мира 2026 года проходит этим летом на северо-американском континенте, в США, Канаде и Мексике. Отметились на турнире планетарного масштаба и представители ФК «Ростов». Один действующий игрок желто-синих и как минимум два бывших футболиста клуба приняли участие в главном футбольном событии за четыре года. Рассказываем, как выступили ростовские легионеры на мундиале.

Мохаммад Мохеби: первый гол для РПЛ и статус свободного агента

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби был включен в окончательную заявку сборной Ирана. Иранцы попали в группу G, где их соперниками стали Новая Зеландия, Португалия и Демократическая Республика Конго. Мохеби отыграл все три матча в стартовом составе, а его команда заняла третье место и не вышла в плей-офф.

Но главное событие для него случилось в первом туре. В матче против Новой Зеландии Мохеби на 64-й минуте сравнял счет — 2:2. Этот гол стал историческим. Во-первых, он сделал иранца первым игроком «Ростова» в истории, забившим на чемпионате мира. Во-вторых, Мохеби стал первым представителем Российской Премьер-Лиги, отличившимся на мундиале 2026 года. Всего на его счету два забитых мяча на турнире.

При этом контракт 27-летнего вингера с «Ростовом» истек 30 июня 2026 года. Руководство и сам футболист подтвердили: соглашение не продлено. Сейчас Мохеби — свободный агент, и, по заявлению агента игрока, у футболиста есть предложения из Европы.

Напомним, последний сезон в составе желто-синих выдался для Мохеби менее результативным, чем дебютный, — во многом из-за травм и общей ситуации в команде. Клуб финишировал в РПЛ на десятой строчке.

Бывшие игроки «Ростова» в сборной Узбекистана: Шомуродов и Урунов

На турнире также выступали два бывших форварда «Ростова» в составе сборной Узбекистана. Элдор Шомуродов, нападающий, известный по игре за «Ростов» с 2017 по 2020 год, забил гол на групповом этапе.

При этом гол, забитый капитаном сборной Узбекистана в заключительном матче группового этапа против команды Демократической Республики Конго, победил в голосовании болельщиков и был признан лучшим.

Второй бывший футболист клуба на мундиале — полузащитник Остон Урунов. Он выступал за «Ростов» в 2020 году. Он отыграл первый тайм первого матча группового этапа с Колумбией, в которой его сборная потерпела поражение со счетом 1:3. Встречу с Португалией он провел на скамейке запасных.

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