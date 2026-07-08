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Спорт8 июля 2026 9:30

Один забил первый гол, а второй – лучший на групповом этапе: Какие игроки ФК «Ростов» выступают на чемпионате мира по футболу 2026

Кто из футболистов ФК «Ростов» запомнился на Чемпионате мира 2026
Татьяна ТИХОНОВА
Мохаммад Мохеби стал первым игроком "Ростова", забившим гол на мундиале. Фото: ФК "Ростов"

Мохаммад Мохеби стал первым игроком "Ростова", забившим гол на мундиале. Фото: ФК "Ростов"

Чемпионат мира 2026 года проходит этим летом на северо-американском континенте, в США, Канаде и Мексике. Отметились на турнире планетарного масштаба и представители ФК «Ростов». Один действующий игрок желто-синих и как минимум два бывших футболиста клуба приняли участие в главном футбольном событии за четыре года. Рассказываем, как выступили ростовские легионеры на мундиале.

Мохаммад Мохеби: первый гол для РПЛ и статус свободного агента

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби был включен в окончательную заявку сборной Ирана. Иранцы попали в группу G, где их соперниками стали Новая Зеландия, Португалия и Демократическая Республика Конго. Мохеби отыграл все три матча в стартовом составе, а его команда заняла третье место и не вышла в плей-офф.

Но главное событие для него случилось в первом туре. В матче против Новой Зеландии Мохеби на 64-й минуте сравнял счет — 2:2. Этот гол стал историческим. Во-первых, он сделал иранца первым игроком «Ростова» в истории, забившим на чемпионате мира. Во-вторых, Мохеби стал первым представителем Российской Премьер-Лиги, отличившимся на мундиале 2026 года. Всего на его счету два забитых мяча на турнире.

При этом контракт 27-летнего вингера с «Ростовом» истек 30 июня 2026 года. Руководство и сам футболист подтвердили: соглашение не продлено. Сейчас Мохеби — свободный агент, и, по заявлению агента игрока, у футболиста есть предложения из Европы.

Напомним, последний сезон в составе желто-синих выдался для Мохеби менее результативным, чем дебютный, — во многом из-за травм и общей ситуации в команде. Клуб финишировал в РПЛ на десятой строчке.

Бывшие игроки «Ростова» в сборной Узбекистана: Шомуродов и Урунов

На турнире также выступали два бывших форварда «Ростова» в составе сборной Узбекистана. Элдор Шомуродов, нападающий, известный по игре за «Ростов» с 2017 по 2020 год, забил гол на групповом этапе.

При этом гол, забитый капитаном сборной Узбекистана в заключительном матче группового этапа против команды Демократической Республики Конго, победил в голосовании болельщиков и был признан лучшим.

Второй бывший футболист клуба на мундиале — полузащитник Остон Урунов. Он выступал за «Ростов» в 2020 году. Он отыграл первый тайм первого матча группового этапа с Колумбией, в которой его сборная потерпела поражение со счетом 1:3. Встречу с Португалией он провел на скамейке запасных.

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