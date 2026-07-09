Пережил врача, который давал ему два года: Как ростовчанин победил рак ради внуков

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Ростовчанину Дмитрию Федоровичу - 76 лет. Но последние почти двадцать из них он живет как на вулкане.
Страшный диагноз — онкология мужчине поставили в 57. Путь к выздоровлению оказался долгим и тернистым. Даже когда медики произнесли заветное «ремиссия», дончанин понимал: болезнь может вернуться в любой момент. Однако этот режим ожидания не омрачил его жизнь, а наоборот, научил ценить каждый день. Пенсионер откровенно рассказал, через что ему пришлось пройти и ради чего он находил в себе силы бороться.
Дмитрий Федорович всю жизнь проработал в строительной отрасли. Его супруга в молодости трудилась на оборонном предприятии. Вместе воспитали сына и дочь, жили спокойно и счастливо. Но привычный уклад разрушил тяжелый диагноз.
Мужчине потребовалось срочно удалять желчный пузырь. Болезнь зашла так далеко, что даже операция не гарантировала спасения. Врачи сразу предупредили близких: «Опухоль уберем, но ничего не обещаем. Если Бог даст, проживет еще года два».
— Хирург удалил ее вместе с органом, — вспоминает Дмитрий Федорович. — Мой случай и без того был запущенным, так еще и сама операция прошла неудачно. Вот только понял я это не сразу.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Первое время сильную слабость и плохое самочувствие пациент списывал на тяжелое восстановление. Но шло время, а легче не становилось. Повторное обследование шокировало: у мужчины обнаружили новую злокачественную опухоль, на этот раз — в поджелудочной железе.
— Во время первой операции хирург ее просто не заметил, — делится пенсионер. — Я не буду называть его имя. Не вижу смысла. Тем более, что этого врача уже нет в живых.
Родные убедили Дмитрия Федоровича не сдаваться.
- Начался изнурительный поиск специалиста, который рискнул бы взяться за повторное вмешательство — рассказывает мужчина. — Сложность заключалась в том, что новообразование находилось в одном из самых опасных анатомических участков, где проходят магистральные сосуды. Здесь опухоль мгновенно прорастает в жизненно важные узлы, превращая работу хирурга в смертельно опасный и ювелирный процесс. Я обошел множество клиник, но везде получал отказ. Потом брат узнал о хирурге с золотыми руками. И он согласился мне помочь.
Сложнейшая операция длилась 13 часов и завершилась успехом. Правда, перед выпиской врачи строго предупредили: расслабляться нельзя, нужно регулярно обследоваться, ведь коварный недуг может вернуться.
— Но после той победы я уже ничего не боялся, — улыбается Дмитрий Федорович. — Появилась твердая вера: если не опускать руки, можно обмануть даже смерть.
С тех пор прошло почти двадцать лет. За это время у мужчины еще не раз находили опухоли в других органах, но паники больше не было.
- Я точно знал, к какому доктору идти за помощью.
Борьба давалась тяжело. После одного из хирургических вмешательств пенсионер вышел из больницы, похудев на 20 килограммов. Стойко переносить испытания Дмитрию Федоровичу помогала цель:
— Мне очень хотелось увидеть, как вырастут мои внучки и внук, — признается он. — И было просто жизненно важно узнать: как они окончат школу, куда поступят и как сложится их судьба?
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Мечта Дмитрия Федоровича исполнилась — он увидел, как те взрослеют.
- Двое старших уже работают, а самая младшая сейчас поступает в вуз, — с гордостью говорит мужчина. — ЕГЭ сдала прекрасно, теперь с нетерпением ждем списков зачисления! И я никогда не устану благодарить врача, который подарил мне эту возможность.
Оперировавший пенсионера хирург Максим Буриков рассказал, почему этот случай был одним из самых сложных в его практике.
По словам врача, у пациента была третья стадия опухоли — но, к счастью, сосуды оказались не повреждены, что и определило относительно благополучный исход.
— В таких случаях даже годичная выживаемость считается хорошим результатом. У Дмитрия Федоровича этот период оказался значительно дольше, - рассказал специалист Южного окружного медицинского центра. - Но назвать его путь безрецидивным нельзя: через несколько лет мы вновь провели операции.
По сути, речь идет о продолжающейся онкологической болезни, которая проявляется в разных органах. И вот в этом, на мой взгляд, и есть уникальность случая: несмотря на ослабленное состояние, пациент за счет собственных ресурсов и желания жить продолжает нас удивлять — своим существованием, своими визитами и своим оптимизмом. Я думаю, не стоит недооценивать роль настроя самого пациента — это имеет очень большое значение!
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