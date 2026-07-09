Пережил врача, который давал ему два года: Как ростовчанин победил рак ради внуков

Пенсионер из Ростова почти 20 лет борется с онкологией. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовчанину Дмитрию Федоровичу - 76 лет. Но последние почти двадцать из них он живет как на вулкане.

Страшный диагноз — онкология мужчине поставили в 57. Путь к выздоровлению оказался долгим и тернистым. Даже когда медики произнесли заветное «ремиссия», дончанин понимал: болезнь может вернуться в любой момент. Однако этот режим ожидания не омрачил его жизнь, а наоборот, научил ценить каждый день. Пенсионер откровенно рассказал, через что ему пришлось пройти и ради чего он находил в себе силы бороться.

«Бог даст, проживет года два»

Дмитрий Федорович всю жизнь проработал в строительной отрасли. Его супруга в молодости трудилась на оборонном предприятии. Вместе воспитали сына и дочь, жили спокойно и счастливо. Но привычный уклад разрушил тяжелый диагноз.

Мужчине потребовалось срочно удалять желчный пузырь. Болезнь зашла так далеко, что даже операция не гарантировала спасения. Врачи сразу предупредили близких: «Опухоль уберем, но ничего не обещаем. Если Бог даст, проживет еще года два».

— Хирург удалил ее вместе с органом, — вспоминает Дмитрий Федорович. — Мой случай и без того был запущенным, так еще и сама операция прошла неудачно. Вот только понял я это не сразу.

Пенсионер сегодня старается следить за здоровьем. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первое время сильную слабость и плохое самочувствие пациент списывал на тяжелое восстановление. Но шло время, а легче не становилось. Повторное обследование шокировало: у мужчины обнаружили новую злокачественную опухоль, на этот раз — в поджелудочной железе.

— Во время первой операции хирург ее просто не заметил, — делится пенсионер. — Я не буду называть его имя. Не вижу смысла. Тем более, что этого врача уже нет в живых.

«Обмануть даже смерть»

Родные убедили Дмитрия Федоровича не сдаваться.

- Начался изнурительный поиск специалиста, который рискнул бы взяться за повторное вмешательство — рассказывает мужчина. — Сложность заключалась в том, что новообразование находилось в одном из самых опасных анатомических участков, где проходят магистральные сосуды. Здесь опухоль мгновенно прорастает в жизненно важные узлы, превращая работу хирурга в смертельно опасный и ювелирный процесс. Я обошел множество клиник, но везде получал отказ. Потом брат узнал о хирурге с золотыми руками. И он согласился мне помочь.

Сложнейшая операция длилась 13 часов и завершилась успехом. Правда, перед выпиской врачи строго предупредили: расслабляться нельзя, нужно регулярно обследоваться, ведь коварный недуг может вернуться.

— Но после той победы я уже ничего не боялся, — улыбается Дмитрий Федорович. — Появилась твердая вера: если не опускать руки, можно обмануть даже смерть.

«Было важно узнать, как внуки окончат школу»

С тех пор прошло почти двадцать лет. За это время у мужчины еще не раз находили опухоли в других органах, но паники больше не было.

- Я точно знал, к какому доктору идти за помощью.

Борьба давалась тяжело. После одного из хирургических вмешательств пенсионер вышел из больницы, похудев на 20 килограммов. Стойко переносить испытания Дмитрию Федоровичу помогала цель:

— Мне очень хотелось увидеть, как вырастут мои внучки и внук, — признается он. — И было просто жизненно важно узнать: как они окончат школу, куда поступят и как сложится их судьба?

Одна из операций шла 13 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мечта Дмитрия Федоровича исполнилась — он увидел, как те взрослеют.

- Двое старших уже работают, а самая младшая сейчас поступает в вуз, — с гордостью говорит мужчина. — ЕГЭ сдала прекрасно, теперь с нетерпением ждем списков зачисления! И я никогда не устану благодарить врача, который подарил мне эту возможность.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжает нас удивлять своим оптимизмом

Оперировавший пенсионера хирург Максим Буриков рассказал, почему этот случай был одним из самых сложных в его практике.

По словам врача, у пациента была третья стадия опухоли — но, к счастью, сосуды оказались не повреждены, что и определило относительно благополучный исход.

— В таких случаях даже годичная выживаемость считается хорошим результатом. У Дмитрия Федоровича этот период оказался значительно дольше, - рассказал специалист Южного окружного медицинского центра. - Но назвать его путь безрецидивным нельзя: через несколько лет мы вновь провели операции.

По сути, речь идет о продолжающейся онкологической болезни, которая проявляется в разных органах. И вот в этом, на мой взгляд, и есть уникальность случая: несмотря на ослабленное состояние, пациент за счет собственных ресурсов и желания жить продолжает нас удивлять — своим существованием, своими визитами и своим оптимизмом. Я думаю, не стоит недооценивать роль настроя самого пациента — это имеет очень большое значение!

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