В коттедже были убиты трое пожилых людей. Фото: СУ СК по РО.

В Таганроге Ростовской области утром 9 июля в частном доме обнаружили тела трех человек: 64-летнего мужчины и двух женщин возрастом 60 и 86 лет. На их телах - следы жестокой расправы.

В Управлении следственного комитета по региону рассказали новые подробности тройного убийства. В частности, что все жертвы были с огнестрельными ранениями, при этом на теле дончанина также обнаружены и колото-резаные повреждения. Кроме того, во время налета в коттедже находились еще люди...

Следователи устанавливают обстоятельства убийства трех человек в Таганроге. Автор видео: СУ СК по РО.

Под подозрение попали 44-летний бывший полицейский и его 69-летний отец. Их объявили в розыск. Спустя несколько часов в Ростове-на-Дону оперативники задержали сына, который когда-то работал в органах правопорядка. Вскоре в лесополосе в Неклиновском районе следователи нашли тело его отца.

Назначен ряд экспертиз. Фото: СУ СК по РО.

- В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений, - уточнили в региональном СК. - Им оказался 69-летний мужчина. Причастность другого фигуранта к совершенным преступлениям устанавливается.

По одной из версий, причиной трагедии могли стать судебные споры из-за недвижимости. После развода экс-полицейский, якобы не смог договориться с бывшей супругой о разделе имущества. По предварительным данным, это и могло привести к трагедии. Погибшие - родственники супруги задержанного.

Хотели сжечь коттедж

Известно также, что после убийства были попытки сжечь дом, но огонь успели быстро потушить.

- В ходе допроса свидетелей установлено, что в домовладении также находились женщина с малолетним ребенком и родственники погибших, - добавили в Следкоме. -Подозреваемому не удалось их обнаружить, в связи с чем он совершил поджог строения, однако возгорание было оперативно локализовано.

На месте преступления работают следователи. Фото: СУ СК по РО.

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Известно, что расследование находится на контроле прокуратуры Ростовской области.

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"Комсомольская правда-Ростов" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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