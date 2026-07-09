В частном доме Таганрога нашли тела трех человек. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

9 июля в частном доме на улице первой Котельной в городе Таганроге Ростовской области нашли тела трех человек. Убитыми оказались 64-летний мужчина и две женщины, которым было 60 и 86 лет. На телах остались следы жестокой расправы.

Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Полиция прочесывала приморский город в поисках 44-летнего подозреваемого, который скрылся на машине, а задержали его спустя несколько часов в областном центре - в десятках километрах от места ЧП.

«КП - Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о подозреваемом в тройном убийстве семьи в Таганроге экс-полицейском.

Что известно о подозреваемом в тройном убийстве семьи в Таганроге экс-полицейском: чем занимался

Стало известно, чем занимался подозреваемый в тройном убийстве семьи в Таганроге экс-полицейский. Раньше он носил погоны — работал оперативником в таганрогской полиции, но позже ушел в бизнес и стал известен в городе как владелец одной из автошкол.

Как следует из материалов Арбитражного суда, методы ведения дел у предпринимателя были специфические. Он оформил на себя классы для обучения водителей. Платил за аренду всего 1 000 рублей в месяц, хотя реальная цена была в сотни раз выше. А директор фирмы-арендодателя даже не подозревал о существовании этих договоров.

Убитыми оказались 64-летний мужчина и две женщины, которым было 60 и 86 лет. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году суд заставил бизнесмена вернуть долги.

Были у него и другие разбирательства. Один из клиентов заплатил 50 000 рублей за курсы на права категории «С», но начала занятий так и не дождался. Возвращать оплату бизнесмен отказался, деньги также пришлось выбивать через суд.

Чем известен подозреваемый в тройном убийстве семьи в Таганроге экс-полицейский

Странные схемы коммерсанта привлекали внимание общественников. И нынешний подозреваемый в тройном убийстве семьи в Таганроге экс-полицейский стал известен в городе после странных инцидентов. Так, в последние два года у владельца автошколы зрел конфликт с ростовским блогером. Активист публично обвинял экс-полицейского в подделке лицензий.

В своих видео он рассказывал, что нужные бумаги для новых учебных классов предпринимателю подписывал якобы бывший одноклассник. Блогер пытался добиться возбуждения уголовного дела.

Подозреваемый известен в городе как владелец автошколы. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Тогда в конфликт якобы вмешались родственники владельца автошколы.

— Его отец звонил мне и не стеснялся в выражениях, — делился автор канала в социальных сетях. — Он прямо угрожал, что мои действия приведут к перестрелке. Обещал кровавую развязку. Заявлял, что я создал группировку в городе. А позже написал на меня заявление в полицию.

В итоге кровавая развязка произошла, но с участием совсем других людей. Мотивы расправы пока остаются неизвестными. По одной из версий, подозреваемый и его супруга разводились, но остро стояли вопросы раздела имущества и воспитания троих детей.

Ход расследования контролирует прокуратура Ростовской области. СК региона возбудил уголовное дело.

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В прошлом году суд заставил бизнесмена вернуть долги. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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