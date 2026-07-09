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НовостиПроисшествия9 июля 2026 7:55

В Таганроге возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек

Детали тройного убиства в Таганроге сообщили в СК
Ангелина СКИБА
Следователи допрашивают свидетелей, назначены экспертизы, ведется розыск преступника.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены экспертизы, ведется розыск преступника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге по факту убийства трех человек возбудили уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Детали сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По данным ведомства, в ночь на 9 июля в частном доме на 1-й Котельной обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет. При осмотре погибших зафиксировали травмы, указывающие на криминальный характер смерти.

- Установлен человек, причастный к совершению особо тяжкого преступления. Предварительно, подозреваемый скрылся с места происшествия на машине, сейчас ведется розыск, - добавили в СК.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Известно, что ход следствия взяли на контроль в прокуратуре.

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