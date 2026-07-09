Детали произошедшего уточняются. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 8 на 9 июля в Таганроге мужчина расстрелял троих человек. Информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Кто именно устроил стрельбу, неизвестно. Детали источник также не уточнил. Известно только, что сейчас разыскивают бывшего правоохранителя.

Подробности уточняются.

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