В Ростове проверяют сообщение о стрельбе из пневматики в микрорайоне Суворовском

Полицейские проводят проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о стрельбе в микрорайоне Суворовском. К правоохранителям обратился местный житель, который обнаружил на своем балконе повреждения, похожие на следы от пневматического оружия. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

- В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении следов, возможно, пневматического оружия. Сотрудники полиции уже опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказали в полиции.

Дальнейшие решения будут принимать по итогам проверки.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области стоматолога будут судить за мошенничество на 1,1 млн рублей

Зубопротезирование, которого не было: стоматолога-ортопеда будут судить на Дону (подробности)