В Ростовской области стоматолога будут судить за мошенничество на 1,1 млн рублей

Медика обвиняют в хищении бюджетных средств. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области стоматолога будут судить по обвинению в мошенничестве на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

Медика обвиняют в хищении бюджетных средств. Мужчина работал в одной из больниц Ремонтненского района стоматологом-ортопедом с мая 2023 по март 2025 года. По данным следствия, он внес в документы ложные сведения о проведении бесплатного зубопротезирования 26 пациентам.

На основании фиктивных заказ-нарядов местные власти перечислили деньги на счет специалиста. Позже выяснилось, что медицинские услуги пациентам фактически не предоставлялись.

- В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб на сумму в 1,1 млн рублей, - сообщили в полиции.

Материалы дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) передали в Ремонтненский районный суд. Медику грозит до 10 лет лишения свободы.

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