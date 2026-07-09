Прокуратура взяла на контроль ход расследования тройного убийства в Таганроге

Прокуратура взяла на контроль расследование тройного убийства. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура взяла на контроль ход следствия по факту тройного убийства в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Следственным органом возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты его расследования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По предварительной информации СК, нападение произошло в частном доме на улице 1-й Котельной в Таганроге. Погибли две женщины и мужчина в возрасте 60, 64 и 86 лет. Личность подозреваемого установили, сейчас ведется розыск. Предварительно, он скрылся на машине.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Появилось видео с места убийства троих человек в частном доме Таганрога

Следователи опубликовали видео с места убийства двух женщин и мужчины в Таганроге (подробности)