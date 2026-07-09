Прокуратура взяла на контроль ход расследования тройного убийства в Таганроге

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Прокуратура взяла на контроль ход следствия по факту тройного убийства в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
- Следственным органом возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты его расследования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По предварительной информации СК, нападение произошло в частном доме на улице 1-й Котельной в Таганроге. Погибли две женщины и мужчина в возрасте 60, 64 и 86 лет. Личность подозреваемого установили, сейчас ведется розыск. Предварительно, он скрылся на машине.
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