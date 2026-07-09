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НовостиОбщество9 июля 2026 7:55

Появилось видео с места убийства троих человек в частном доме Таганрога

Следователи опубликовали видео с места убийства двух женщин и мужчины в Таганроге
Екатерина РУДЕНКО
Появилось видео с места убийства троих человек в частном доме Таганрога.

Появилось видео с места убийства троих человек в частном доме Таганрога.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В интернете появилось видео с места убийства троих человек в Таганроге. Кадры оперативной работы криминалистов в частном доме опубликовали представители регионального Следственного комитета.

- Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и назначен ряд судебных экспертиз для сбора доказательственной базы, — заявили в ведомстве.

Видео: Следственный комитет РО.

Само преступление произошло ночью 9 июля в одном из домов на Первой Котельной улице. Там обнаружили тела мужчины и двух женщин в возрасте 60, 64 и 86 лет с явными признаками насильственной смерти.

Правоохранителям уже удалось установить личность подозреваемого. Известно, что мужчина скрылся на автомобиле, сейчас ведутся его активные поиски, специалисты завели уголовное дело.

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