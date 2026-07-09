Утром в четверг, 9 июля, в Таганроге и Ростовской области произошло громкое преступление. Этой ночью в приморском городе была расстреляна семья из трех человек. Подозреваемый — бывший полицейский, которого ищут. В городе объявили план-перехват. Рассказываем подробнее, что известно об убийстве семьи из трех человек в Таганроге 9 июля 2026.
В Следственном управлении СК по Ростовской области рассказали, что случилось при убийстве семьи из трех человек в Таганроге:
— По данным следствия, в ночное время 9 июля в частном домовладении в городе Таганроге были обнаружены тела двух женщин — 64 и 86 лет, а также 60-летнего мужчины. Телесные повреждения свидетельствуют о криминальном характере смерти.
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Оперативники быстро определили подозреваемого.
— Установлено лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле, в связи с чем организованы мероприятия, направленные на его розыск и задержание, — прокомментировали в донском следкоме.
По данным источника «КП — Ростов-на-Дону», подозреваемым в убийстве семьи из трех человек в Таганроге 9 июля 2026 может быть 44-летний бывший сотрудник правоохранительных органов, который уже вышел на пенсию. Мужчина мог скрыться на легковушке «Лада Ларгус» серебристого цвета. Есть информация о том, что с ним находится и его отец. Оба якобы вооружены.
— По предварительным данным, мужчина, который является предпринимателем, с места происшествия скрылся на автомобиле. Проводится комплекс мероприятий, направленный на его розыск и задержание, — прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.
По словам источника издания, жертвы были знакомы с подозреваемым в убийстве семьи из трех человек в Таганроге 9 июля 2026.
— Это родители его бывшей жены: отец, мать и предположительно бабушка. У них якобы произошел конфликт из-за имущества.
Сейчас следователи и криминалисты регионального СК России проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей.
— Назначен ряд судебных экспертиз, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
В свою очередь прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход и результаты его расследования.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Читайте также
Появилось видео с места убийства троих человек в частном доме Таганрога