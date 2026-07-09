Мужчину доставят к следователям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подозреваемого в тройном убийстве задержали в Ростове-на-Дону. Об этом днем 9 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

- В Пролетарском районе Ростова-на-Дону обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении. В настоящее время его везут в СУ СК России по Ростовской области, - прокомментировали в полиции.

Напомним, мужчину подозревают в убийстве трех человек: двух женщин 60 и 86 лет и мужчины 64 лет. Преступление было совершено в Таганроге. Ранее правоохранители и следователи сообщили, что подозреваемый мог скрыться с места происшествия на машине.

- Также сейчас время ведется розыск родственника задержанного, он проверяется на причастность к совершению преступления, - добавили в МВД.

Напомним, по факту тройного убийства в Таганроге ранее было возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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