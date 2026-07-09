Предпринимателя заподозрили в убийстве трех человек в Таганроге, мужчину ищут

Полицейские ищут подозреваемого. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предпринимателя заподозрили в убийстве трех человек в Таганроге. Мужчину сейчас ищут, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

- Установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Предварительно, мужчина, который является предпринимателем, скрылся с места происшествия на автомобиле. Сейчас ведется розыск, - рассказали в полиции.

По данным МВД, утром 9 июля поступило сообщение о смерти двух женщин 60 и 86 лет и мужчины 64 лет. При осмотре умерших зафиксировали признаки насильственной смерти.

Напомним, по факту убйиства возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ситуации также разбираются следователи и сотрудники прокуратуры.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Прокуратура взяла на контроль ход расследования тройного убийства в Таганроге

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства смерти двух женщин и мужчины в Таганроге (подробности)