Самому устанавливать газовое оборудование в машину нельзя. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как установить ГБО на авто в Ростове в 2026 - этот вопрос на фоне ситуации с топливом волнует все больше водителей. По данным Национальной газомоторной ассоциации, по сравнению с весной интерес в июне вырос на 35%.

И, по словам ростовских водителей, в ростовских мастерских уже выстраиваются очереди на установку ГБО. Так, в одной из таких в Первомайском районе Донской столицы, поставить газовый баллон в легковушку «Ниссан» обойдется в 75 тысяч рублей, а с оформлением всех документов - почти сто, а вот ждать своей очереди на установку придется недели две.

- Сейчас все очень быстро дорожает: и запчасти, и работа, - поделился мастер. - Хотя еще в апреле до всего этого ажиотажа брали где-то 40-50 тысяч рублей.

Однако кроме выбора качественного оборудования автовладельцу предстоит пройти обязательную процедуру оформления. О том, как установить ГБО на авто в Ростове в 2026 в эфире радио «КП—Ростов-на-Дону» (89,8FM) рассказал замначальника отдела технического надзора и регистрационной, экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Евгений Баранов.

Спрос на газомоторное топливо растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Где устанавливать ГБО на авто в Ростове 2026

В ГАИ объяснили, где установить ГБО на авто в Ростове 2026. Некоторые водители ошибочно полагают: ставить газ или нет — это частное дело собственника. В Госавтоинспекции напоминают: любое вмешательство в заводскую конструкцию машины требует контроля со стороны государства.

— Все, что заводом-изготовителем на момент выпуска транспортного средства в эксплуатацию не устанавливалось, — это внесение изменений в конструкцию. И это должно регистрироваться, — подчеркнул собеседник, сославшись на постановление правительства № 413.

Он также добавил, что владелец физически не может просто так поставить оборудование: этим должны заниматься исключительно специализированные организации, имеющие соответствующие разрешения.

Все сроки оформления документов ограничены по срокам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как установить ГБО на авто в Ростове 2026

Чтобы избежать проблем с законом и получить полное право эксплуатировать автомобиль на газе, необходимо пройти строго регламентированную цепочку действий. В Госавтоинспекции уточнили, как установить ГБО на авто в Ростове 2026.

Евгений Баранов отметил, что первый шаг делается еще до покупки оборудования. Собственнику нужно обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию, которая проводит предварительную техническую экспертизу.

— Лаборатория определяет возможность установки данного оборудования в конкретный автомобиль. Если это можно, выдается заключение, в котором прописано, в каких условиях и в каком порядке все должно устанавливаться. Если нельзя — будет дан мотивированный отказ, — рассказал эксперт.

И уже имея на руках положительное заключение, человек направляется в Госавтоинспекцию.

Чтобы избежать очередей, в МРЭО можно записаться через портал «Госуслуги». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Какие документы нужны, чтобы оформить ГБО на авто в Ростове 2026

Следующий вопрос - какие документы нужны, чтобы оформить ГБО на авто в Ростове. На территории Ростовской области действует 12 подразделений, оказывающих такую государственную услугу. Там собственник получает официальное разрешение на внесение изменений в конструкцию. Только после этого автовладелец может ехать в сервисный центр, где ему и поставят газовое оборудование.

Но на этом процесс не заканчивается. Машину с уже смонтированным баллоном надо отправить на пункт технического осмотра, где проверят исправность всех систем. Затем следует повторный визит в ту же испытательную лабораторию, которая выдавала первичное заключение. Задача специалистов — сверить, все ли работы выполнены строго по ранее заявленным требованиям технического регламента.

— Если все устраивает, пишется протокол, что изменения внесены в соответствии с техрегламентом, — объяснил Евгений Баранов.

Собрав итоговый пакет документов, в который входят заключение предварительной экспертизы, протокол испытаний и диагностическая карта, владелец снова едет в Госавтоинспекцию за итоговым документом — свидетельством о соответствии конструкции транспортного средства с внесенными изменениями (СКТС).

Завершающим этапом становится визит в регистрационно-экзаменационное подразделение (МРЭО). После осмотра инспектором в паспорт транспортного средства и регистрационные документы будет внесена отметка об оборудовании автомобиля газобаллонной установкой, после чего машину можно абсолютно законно эксплуатировать на голубом топливе.

Очередь в мастерские составляет около двух недель. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сколько стоит оформить ГБО на авто в Ростове 2026

Евгений Баранов уточнил, сколько стоит оформить ГБО на авто в Ростове 2026. Размер пошлин следующий: за выдачу разрешения на переоборудование взимается 3 тысячи рублей, а за получение самого свидетельства о соответствии конструкции — 4,5 тысячи рублей. Плюс прибавьте к этим суммам - само оборудование, работы по его установке.

Что касается сроков, то, по словам представителя ГАИ, бюрократический процесс в самом ведомстве отлажен и занимает считанные дни.

— По регламентам, на рассмотрение заявления о выдаче разрешения отводится три дня. Когда же весь пакет документов собран и подан на получение итогового свидетельства, гражданин ждет всего одни сутки, — сообщил Евгений Баранов.

Он добавил, что запись в МРЭО также доступна через портал «Госуслуги», что может ускорить взаимодействие с ведомством.

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