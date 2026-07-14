«Мама сразу почувстовала неладное»: 38-летняя помощница юриста пропала при загадочных обстоятельствах

В Ростове полиция и волонтеры ищут пропавшую 38-летнюю женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону почти неделю ищут 38-летнюю женщину, которая пропала при загадочных обстоятельствах. Стефания Ковальская вышла из дома с телефоном, но обратно так и не вернулась. Подруга пропавшей Ирина рассказала «КП-Ростов-на-Дону» подробности исчезновения.

Сказала маме, что скоро вернется

По словам подруги, Стефания работала помощницей юриста в офисе в центре города. Женщина всегда следила за собой, вела активный образ жизни и много занималась спортом.

- Она часто каталась на велосипеде. Однако очередная такая прогулка закончилась неудачно. Накануне пропажи Стефания упала с него и на ноге образовалась огромная гематома. Пришлось даже ехать в травмпункт, — рассказывает Ирина.

Стефания всегда следила за собой, вела активный образ жизни и много занималась спортом Фото: из архива героя публикации.

На следующий день, 8 июля в 18:20 Стефания сказала маме, что скоро вернется.

- Судя по всему, пошла в ближайший магазин. Вышла абсолютно не собранная: без макияжа, в кедах, черных лосинах и майке. Если бы человек собирался куда-то уехать, то взял бы с собой какие-то вещи. А так - только телефон и, возможно, банковскую карту.

«Все очень переживают»

Мать Стефании будто бы сразу почувствовала неладное и буквально сразу начала искать дочь.

- Когда мама перезвонила дочери всего через 15 минут, «аппарат абонента» уже стал недоступен, - продолжает подруга. - Возле их дома находится небольшой пруд. Да, и местность там совсем не городская.

Сейчас девушку ищут волонтеры и полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вот уже почти неделю близкие не находят себе места. Но все надеются на лучшее.

- Стефания — очень яркая и видная женщина с хорошей фигурой. На нее всегда обращали внимание. Мы все очень переживаем!

К поискам ростовчанки уже подключились знакомые и волонтеры. Если вы видели ее или знаете, где она может находиться, звоните по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ОФИЦИАЛЬНО

На правой ноге татуировка в виде крыла

Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые и распространили ориентировки по поиску, местонахождение 38-летней Стефании Ковальской неизвестно с 8 июля.

- Рост женщины - 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в черную майку, черные легинсы, розовые кеды. Особые приметы: на правой ноге татуировка в виде крыла, на левой — надпись.

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С 8 июля неизвестно местонахождение 38-летней жительницы Ростова-на-Дону.

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