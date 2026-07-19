«Они мне снятся, все пять!»: Как водитель прокурора оказался серийным маньяком, державшим в страхе Ростовскую область

Отец двоих детей получил смертный приговор за жестокие расправы на ночных дорогах. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В 1969 году Новочеркасск охватил ужас. Неизвестный нападал на одиноких женщин в безлюдных переулках. Долгое время сыщики не могли выйти на след убийцы, а главный подозреваемый чуть не сошел с ума. В программе «Следствие вели...» рассказали подробности этого пугающего дела.

Страшная находка перед свадьбой

Однажды мальчишки играли в заброшенном сарае и наткнулись на странный сверток из стекловаты. Из-под него виднелась человеческая рука. Дети в ужасе побежали к родителям, а те сразу вызвали милицию.

Личность погибшей установили быстро. Ею оказалась 20-летняя Анна (все имена изменены, — прим. ред.). Несчастная была убита всего за неделю до собственной свадьбы. Выяснилось, что в тот роковой вечер она ехала в автобусе и сильно поругалась с женихом Виктором.

- Свадьбы не будет! — в слезах крикнула невеста на весь салон и выбежала в темноту.

Несчастная была убита всего за неделю до собственной свадьбы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сыщики задержали Виктора, но у парня оказалось железное алиби — он находился на ночной смене. От горя несостоявшийся муж потерял рассудок и попал в клинику. А настоящий убийца продолжил охоту.

Грузовик без дверной ручки

Пока сыщики искали зацепки, произошло новое нападение в станице Кривянской. Беременная студентка Мария возвращалась домой, когда ее ослепили фары грузовика. Из кабины выскочил мужчина и набросился на нее с кулаками.

Будущая мать чудом выжила и из последних сил доползла до дома. Ее отец-фронтовик тут же поднял соседей. Разъяренная толпа с ножами прочесала район, но нападавший успел скрыться. К сожалению, ребенка молодой женщины спасти не удалось.

Вскоре тракторист нашел под горой камней тело 18-летней Светланы. Следователи выяснили важную деталь: незадолго до гибели она села в попутный ЗИЛ.

Наотрез отказывался признавать вину

Милиция быстро вычислила нужный ЗИЛ. Владельцем оказался 27-летний Владимир Владимиров: примерный семьянин и отец двоих детей. А работал он водителем местного прокурора. Увидев на пороге опергруппу, мужчина попытался выпрыгнуть в окно, но его скрутили.

На допросах Владимиров наотрез отказывался признавать вину. Улик катастрофически не хватало, а выжившая Мария не могла точно описать его лицо из-за темноты. До освобождения подозреваемого оставалось всего три дня.

Вскоре тракторист нашел под горой камней тело 18-летней Светланы. Фото: Константин НАГОВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

И тут садист не выдержал напряжения. Ночью он начал биться в дверь камеры.

- Они мне снятся! — в истерике кричал задержанный дежурному.

- Кто они?

- Девки!

- И сколько их?

- Пять!

Ростовские сыщики замерли. В их деле было только две убитые и одна выжившая. Немедленно отправили запросы в другие регионы. Оказалось, что до переезда на юг Владимиров жил в Кемеровской области. И там числились три нераскрытых дела с абсолютно идентичным почерком.

В фото увидел свое отражение

Следователи пошли на хитрую уловку. Они показали маньяку снимок убитой Светланы, куда эксперты ювелирно вмонтировали черты лица самого Владимирова. Увидев этот жуткий фотомонтаж, убийца побелел и рухнул в обморок, а очнувшись — во всем признался.

Психиатры выяснили мотивы нечеловеческой жестокости. В юности Владимирова отвергла возлюбленная, плюнув ему в лицо. С тех пор он получал удовольствие от женского страха. Собственную жену он сначала обесчестил, и только потом родственники заставили его сыграть свадьбу.

Суд приговорил Владимирова к высшей мере наказания — смертной казни. Свой приговор он получил за 13 лет до того, как на Дону поймают печально известного Андрея Чикатило.

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Дети в ужасе побежали к родителям, а те сразу вызвали милицию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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