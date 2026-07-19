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Общество19 июля 2026 11:00

«Они мне снятся, все пять!»: Как водитель прокурора оказался серийным маньяком, державшим в страхе Ростовскую область

Под Ростовом водителя прокурора приговорили к смертной казни за убийство пятерых женщин
Екатерина РУДЕНКО
Отец двоих детей получил смертный приговор за жестокие расправы на ночных дорогах.

Отец двоих детей получил смертный приговор за жестокие расправы на ночных дорогах.

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В 1969 году Новочеркасск охватил ужас. Неизвестный нападал на одиноких женщин в безлюдных переулках. Долгое время сыщики не могли выйти на след убийцы, а главный подозреваемый чуть не сошел с ума. В программе «Следствие вели...» рассказали подробности этого пугающего дела.

Страшная находка перед свадьбой

Однажды мальчишки играли в заброшенном сарае и наткнулись на странный сверток из стекловаты. Из-под него виднелась человеческая рука. Дети в ужасе побежали к родителям, а те сразу вызвали милицию.

Личность погибшей установили быстро. Ею оказалась 20-летняя Анна (все имена изменены, — прим. ред.). Несчастная была убита всего за неделю до собственной свадьбы. Выяснилось, что в тот роковой вечер она ехала в автобусе и сильно поругалась с женихом Виктором.

- Свадьбы не будет! — в слезах крикнула невеста на весь салон и выбежала в темноту.

Несчастная была убита всего за неделю до собственной свадьбы.

Несчастная была убита всего за неделю до собственной свадьбы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сыщики задержали Виктора, но у парня оказалось железное алиби — он находился на ночной смене. От горя несостоявшийся муж потерял рассудок и попал в клинику. А настоящий убийца продолжил охоту.

Грузовик без дверной ручки

Пока сыщики искали зацепки, произошло новое нападение в станице Кривянской. Беременная студентка Мария возвращалась домой, когда ее ослепили фары грузовика. Из кабины выскочил мужчина и набросился на нее с кулаками.

Будущая мать чудом выжила и из последних сил доползла до дома. Ее отец-фронтовик тут же поднял соседей. Разъяренная толпа с ножами прочесала район, но нападавший успел скрыться. К сожалению, ребенка молодой женщины спасти не удалось.

Вскоре тракторист нашел под горой камней тело 18-летней Светланы. Следователи выяснили важную деталь: незадолго до гибели она села в попутный ЗИЛ.

Наотрез отказывался признавать вину

Милиция быстро вычислила нужный ЗИЛ. Владельцем оказался 27-летний Владимир Владимиров: примерный семьянин и отец двоих детей. А работал он водителем местного прокурора. Увидев на пороге опергруппу, мужчина попытался выпрыгнуть в окно, но его скрутили.

На допросах Владимиров наотрез отказывался признавать вину. Улик катастрофически не хватало, а выжившая Мария не могла точно описать его лицо из-за темноты. До освобождения подозреваемого оставалось всего три дня.

Вскоре тракторист нашел под горой камней тело 18-летней Светланы.

Вскоре тракторист нашел под горой камней тело 18-летней Светланы.

Фото: Константин НАГОВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

И тут садист не выдержал напряжения. Ночью он начал биться в дверь камеры.

- Они мне снятся! — в истерике кричал задержанный дежурному.

- Кто они?

- Девки!

- И сколько их?

- Пять!

Ростовские сыщики замерли. В их деле было только две убитые и одна выжившая. Немедленно отправили запросы в другие регионы. Оказалось, что до переезда на юг Владимиров жил в Кемеровской области. И там числились три нераскрытых дела с абсолютно идентичным почерком.

В фото увидел свое отражение

Следователи пошли на хитрую уловку. Они показали маньяку снимок убитой Светланы, куда эксперты ювелирно вмонтировали черты лица самого Владимирова. Увидев этот жуткий фотомонтаж, убийца побелел и рухнул в обморок, а очнувшись — во всем признался.

Психиатры выяснили мотивы нечеловеческой жестокости. В юности Владимирова отвергла возлюбленная, плюнув ему в лицо. С тех пор он получал удовольствие от женского страха. Собственную жену он сначала обесчестил, и только потом родственники заставили его сыграть свадьбу.

Суд приговорил Владимирова к высшей мере наказания — смертной казни. Свой приговор он получил за 13 лет до того, как на Дону поймают печально известного Андрея Чикатило.

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Дети в ужасе побежали к родителям, а те сразу вызвали милицию.

Дети в ужасе побежали к родителям, а те сразу вызвали милицию.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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