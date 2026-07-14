После второго этапа испытаний горячую воду не вернули еще в 95 МКД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На повестке у ростовчан сейчас два главных вопроса — где заправиться машину без очереди и когда в Ростове дадут горячую воду. На второй попытались ответить городские власти. Во вторник, 14 июля, в администрации обсудили процесс подготовки к отопительному периоду 2026-2027 года с гидравлической опрессовкой теплосетей и отключения горячей воды на время работ. По его результатам глава Донской столицы Александр Скрябин рассказал, когда в Ростове дадут горячую воду.

Почему не дали горячую воду в Ростове

Ростовчане, которые до сих пор греют воду в кастрюлях, негодуют в комментариях в ТГ-канале губернатора Дона Юрия Слюсаря. Люди спрашивают, почему не дали горячую воду в Ростове.

— Мы на проспекте Космонавтов, 41а, остаемся без горячей воды с 15 июня. Сегодня нам сообщили, что выявлен дефект на подземном трубопроводе на бесхозной трубе. Когда в нашем доме появится горячее водоснабжение? - спрашивают ростовчане из Северного жилого массива, где ресурс после второго этапа плановых отключений должен был вернуться после 6 июля. Похожая ситуация и в доме на улице Добровольского, 5/4.

Третий этап отключений продлится до 20 июля. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

— Когда в Западном жилмассиве будет решен вопрос с горячей водой? Мы без нее сидим с 12 мая! Сроки подачи переносят каждую неделю вот уже два месяца, — возмущены жители Советского района Ростова, где краны должны были потеплеть еще 5 июня сразу после первой волны отключений.

А третий этап отключений в Ростове, напомним, начался 30 июня и должен продлиться до 20 июля.

Власти признают, что далеко сроки соблюдены действительно не везде, а горячую воду вовремя не подали в сотни (!) домов. По требованию губернатора городские власти отчитались о том, как ведется работа с ресурсниками, которые нарушают сроки.

- Департамент ЖКХ ведет претензионную работу с ресурсниками, которые нарушили сроки подачи горячего водоснабжения, - прокомментировал глава Ростова Александр Скрябин, добавив, что на данный момент горячую воду вовремя не подали в 553 многоквартирных дома. Информацию подали в прокуратуру для принятия мер в отношении поставщика коммунальных ресурсов. Самые серьезные проблемы с многоэтажками, которые обслуживают Ростовские тепловые сети.

По городу работают 29 аварийных бригад. Фото: "Теплокоммунэнерго"

Когда дадут горячую воду в Ростове

Александр Скрябин рассказал, когда дадут горячую воду в Ростове. Но сначала он напомнил, в каких районах ресурс уже подали, а где вода в кранах не потеплела вопреки установленным срокам.

Так, первый этап гидравлических испытаний прошел с 12 мая по 6 июня. Горячая вода была отключена в 1328 многоквартирных домах и 164 объектах социальной сферы в четырех районах города: Советском, Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском.

- В результате испытаний было выявлено 300 дефектов. Как доложили в Департаменте ЖКХ, горячее водоснабжение было восстановлено полностью, - заверил мэр.

Второй этап проходил с 15 июня по 6 июля. В это время горячую воду отключили в 703 МКД и 64 объектах соцсферы. В границы отключения горячей воды попали Ворошиловский, Октябрьский и Первомайский районы.

- В установленный срок горячая вода была восстановлена в 150 многоквартирных домах. По остальным 553 домам направлено обращение в прокуратуру. Теперь горячее водоснабжение отсутствует в 95 МКЖ из 703. Над устранением порывов работают 29 аварийных бригад.

Кроме того, ресурсоснабжающие организации продолжают третий этап испытаний. В границах отключения находятся 789 многоквартирных домов и 48 объектов соцсферы Ленинского, Кировского и Пролетарского районов.

- Департамент ЖКХ требует от ресурсников жесткой дисциплины: после завершения опрессовки вода должна вернуться строго в нормативные сроки, - добавил глава.

Где бригады работают 14 июля. Фото: "Теплокоммунэнерго"

Где коммунальщики работают сегодня в Ростове

Тем временем эксплуатирующая котельные и сети организация «Теплокоммунэнерго» отчиталось о ремонтах. По состоянию на 14 июля в перечне объектов — следующие адреса.

— Трудимся сегодня здесь: Жмайлова, 21/1; Еременко, 58/9, 60/9, 60/11, 60/12; Черепахина, 249 и 228; Буденновский, 80; Погодина, 5/2; Ленина, 121; Миронова, 12; Комарова, 20; Добровольского, 7/1; Ленина, 121/2. Также в график работ включены Соколова, 85, 85/1, 85/2, 81/1, 81/2; Суворова, 10; Большая Садовая, 65 и 67; Сержантова, 9А; Воровского, 42; Таганрогская, 135; Казахская, 61, и Рабочая Площадь, 16.

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