Помогали СБУ: В Ростове осудили мужчин за подготовку теракта с поездом

Осужденные заминировали железнодорожные пути, чтобы подорвать поезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону вынесен приговор мужчинам за попытку устроить теракт. Четыре года назад они заминировали железную дорогу, чтобы подорвать состав с грузом для армии. После расследования и рассмотрения дела Южный окружной военный суд вынес приговор.

Забрать из тайника взрывное устройство

Как рассказали там, вскоре после начала специальной военной операции, в феврале-марте 2022 года, на территории Украины было создано террористическое сообщество, действовавшее в интересах СБУ и других вооруженных формирований противника. Его цель — совершение диверсий против России.

В марте 2022 года в эту группу вступил мужчина и обязался выполнять указания. Ему поставили задачу — найти сообщника для подготовки теракта на территории Запорожской области. Тот нашел себе пособника: после уговоров и угроз второй мужчина согласился.

— Ему поручили забрать из тайника взрывные устройства и обустроить для них новое место хранения. Выполнив задание, исполнитель сообщил координаты сообщникам, — рассказали в суде.

Тайник со взрывчаткой нашли в 2024 году. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда же первый приспешник террористов вместе с еще одним сообщником извлек мины из тайника и установил их на железнодорожные пути в селе Трудовом, чтобы пустить под откос поезд с грузами для российских военнослужащих. Взрывчатка была приведена в боевое состояние, но совершить теракт не удалось.

— Поезд с грузами для армии так и не прошел по этим путям. Железнодорожная ветка не эксплуатировалась, поэтому детонации не произошло.

От 15 до 20 лет лишения свободы

Помимо этого случая в том же марте 2022 года первый участник террористической группы получил еще одно задание. Узнав координаты другого тайника в том же районе, он забрал из него взрывчатку и перенес в другой район, где и хранил до того момента, пока ее в апреле 2024 года не обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал обоих мужчин виновными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Суд признал обоих виновными. Первый подсудимый осужден по нескольким статьям: участие в террористическом сообществе, покушение на акт международного терроризма, незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ, — прокомментировали в суде. — Ему назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 750 тысяч рублей. Второй получил 15 лет строгого режима и штраф в 600 тысяч рублей. Оба первые пять лет должны провести в тюрьме.

Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

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Приговор огласили в Южном окружном военном суде. Фото: пресс-служба ЮВО.

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