Погоня за хайпом подвела под статью: Жители Ростовской области опубликовали последствия атак БПЛА и пойдут под суд

Дончане признали свою вину. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Казалось бы, безобидный пост в соцсети может нанести сильный ущерб безопасности людей. Поэтому в Ростовской области продолжают бороться с распространением информации в интернете, которая может помочь врагу. На этот раз на штраф нарвались администраторы донских пабликов, которые опубликовали в Сети кадры последствий атак БПЛА. Тем временем еще два жителя региона осуждены на серьезные сроки - уже за госизмену и диверсию.

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Желание первыми поделиться «горячим» контентом сыграло с владельцами интернет-площадок злую шутку. Как сообщили в главке донской полиции, сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли в соцсетях и мессенджерах фотографии, на которых изображены последствия прилетов беспилотников в Азове и Ростове-на-Дону.

Дончане проигнорировали запрет на выкладывание снимков в сеть. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Быстро нашли и тех, кто выложил в сеть эти снимки. Выяснилось, что один из нарушителей вел региональное онлайн-сообщество и разместил там запрещенные материалы. А на следующий день его примеру последовал еще один молодой человек, выступивший под псевдонимом: он распространил аналогичные снимки уже в телеграм-канале.

В Главном управлении МВД России по Ростовской области рассказали, что во время разбирательства оба осознали свою ошибку:

— Они раскаялись и призвали других пользователей быть внимательнее при публикации контента и не распространять подобного рода информацию.

Что грозит за съемку и публикацию последствий атак БПЛА

Однако признание вины не освобождает от ответственности. Собранные в отношении мужчин материалы уже направлены в Административную инспекцию Ростовской области для принятия решения о наказании.

В правоохранительных органах напомнили: в регионе действует указ губернатора от 8 августа 2025 года, который вводит четкие ограничения на публикацию данных, представляющих оперативный интерес.

- Запрет касается фото, видеоматериалов, географических координат и любых других сведений, позволяющих определить места происшествий, расположение военных и критически важных объектов, а также последствия атак.

Полицейские быстро нашли тех, кто выложил в сеть снимки прилетов. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Нарушителям грозят серьезные штрафы:

- для физических лиц — от 3 000 до 5 000 рублей;

- для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;

- для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

- При этом ограничения не распространяются на официальные источники. Публикация разрешена органам власти и тем, кто ссылается на их данные.

Когда последствия тяжелее штрафа

Но информация о штрафах для администраторов появилась на фоне куда более суровых приговоров. Об одном таком деле рассказали в Ростовском областном суде.

Двое жителей региона были признаны виновными в государственной измене, диверсии и легализации преступных доходов.

- Установлено, что, действуя по заданию иностранного государства, они совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры, стремясь подорвать обороноспособность и экономическую безопасность России. За это получили деньги, которые потом легализовали, - озвучили в суде.

Один из них также вовлек в совершение диверсии другого человека. Приговор оказался суровым: 16 и 18 лет лишения свободы с ограничением свободы и штрафом. Первые годы осужденные проведут в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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За помощь врагу можно получить внушительный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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