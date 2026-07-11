Бернадетт и Каспиец пройдутся по Дону: Как повлияет на погоду в Ростовской области мегациклон, рассказал климатолог Александр Иошпа

Климатолог рассказал, насколько скажется на погоде в Ростовской области мегациклон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Европейскую часть России накрыл мощный циклон «Бернадетт». В соцсетях его уже окрестили мегациклоном: он принес штормы в Калининград, валит деревья, держа путь в Башкирию и Татарстан, а в Москве за три дня может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Затронет ли этот мегациклон Ростовскую область? «КП – Ростов-на-Дону» спросила у климатолога, доцента кафедры океанологии ЮФУ Александра Иошпы.

«Бернадетт» идет на восток: что говорят синоптики

По словам Александра Иошпы, сам центр циклона находится далеко на севере, поэтому Ростовская область попадет лишь в его периферийную зону.

— Конечно, нас больше интересует Ростовская область. Фронт, который протягивается именно от того циклона, который находится на севере, в пятницу прошла Ростовскую область. Первые признаки его мы увидели в начале дня. А основная масса осадков прошла днем, — пояснил климатолог.

При этом специалисты Ростгидромета уже объявили штормовое предупреждение. С 13:00–15:00 10 июля и до конца суток, а также ночью и утром 11 июля местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 20–23 м/с. В отдельных районах возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.

Сам Александр Рувимович подчеркнул: центральная часть циклона пройдет севернее, поэтому осадки на Дону будут не такими интенсивными, как, например, в Москве или Твери. Но без капризов погоды все равно не обойдется.

Атлантика встречается с Каспием: опасное соседство

Одновременно с «Бернадетт» с юга поднимается каспийский циклон. По словам климатолога, их столкновение — редкое явление:

— Вот когда два таких мощных циклона идут, они не объединятся и не усилятся, а продлят друг другу жизнь. Просто влага, которая придет с Каспийского моря, даст атлантическому циклону дополнительную подпитку, — объяснил Александр Иошпа. — Тот циклон идет с северо-запада, постепенно теряет влагу. А за счет воды из каспийского он сможет пройти еще дальше на восток.

Это значит, что циклон «Бернадетт» может добраться за Урал, чего без каспийской «подпитки» не случилось бы.

— Для Ростовской области влияние каспийского вихря будет ограниченным — в основном это затронет северо-восточную часть региона.

Что будет с погодой: дожди, ветер и долгожданная прохлада

Если 10 июля в Ростове-на-Дону воздух прогревался до +32 и выше, то местами по области еще выше, до +38. Однако уже к вечеру начало сказываться влияние фронта.

По словам Иошпы, после прохождения циклона температура заметно снизится:

— Если сейчас днем наблюдается до +35 градусов, то завтра будет около +30, а потом, когда фронт пройдет, температура опустится. И будет держаться ниже плюс тридцати градусов.

Климатолог уточнил, что комфортная температура продержится примерно до следующей пятницы:

— Наша программа показывает, что где-то до следующей пятницы температура будет на 5 градусов ниже, чем в течение прошедшей рабочей недели. Днем воздух будет прогреваться до +28 – +29 градусов, а не +34 – +36.

Тем не менее, долгосрочный прогноз говорит о возвращении жары: примерно через неделю температура снова начнет подниматься выше 30 градусов.

Штормовое предупреждение

В условиях штормового предупреждения жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность. При усилении ветра возможны падения деревьев и рекламных конструкций, обрывы проводов. Водителям стоит быть внимательными на дорогах, а пешеходам — не укрываться под высокими деревьями во время грозы.

В экстренных ситуациях звоните по номеру «112». При этом, по словам климатолога, опасаться объединения циклонов в один супершторм не стоит - они не усилят друг друга, а лишь продлят жизнь, к тому же Ростовскую область заденет лишь край воздушной массы. Основной удар примет на себя центральная Россия.

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