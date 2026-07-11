Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ростовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на субботу, 11 июля 2026. Ранним утром губернатор Юрий Слюсарь раскрыл детали воздушной атаки в акватории Азовского моря. Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 11 июля 2026 ощущаются особенно остро в портовых зонах: повреждены четыре судна, погиб матрос. Собрали всю известную информацию о случившемся, состоянии экипажей и угрозах экологии.
Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 11 июля 2026 затронули несколько районов. Глава региона сообщил, что случилось.
- В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы, - рассказал Юрий Слюсарь.
Часть беспилотников все же достигла целей в акватории, что привело к повреждению флота.
- Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Случилось горе - погиб человек, матрос технического судна.
Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП
К сожалению, последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 11 июля принесли гибель человека. Говоря о погибших и пострадавших, Юрий Слюсарь сообщил о гибели члена экипажа.
- Случилось горе - погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего, - сказал глава региона.
Согласно текущей сводке, информация о других пострадавших в результате ночного налета на залив не поступала. Остальные члены экипажей поврежденных кораблей, к счастью, не получили ранений.
Одной из главных тем для беспокойства о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 11 июля 2026 стала угроза разлива топлива. Дело в том, что среди четырех атакованных целей находился танкер, транспортирующий метанол.
- Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения, - заверил губернатор.
Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП
Оценивая последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 11 июля 2026, специалисты оценят ущерб и повреждения.
- Суда получили незначительные повреждения, - подчеркнул губернатор.
Напомним, всего в Таганрогском заливе воздействию БПЛА подверглись четыре единицы флота различного назначения. Среди них упомянутый танкер с метанолом.
Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жителей просят соблюдать бдительность: при сигнале тревоги необходимо немедленно покидать открытые пространства и уходить вглубь зданий подальше от оконных проемов.
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