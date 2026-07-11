Куда исчез транзит, и где искать скидки: Куда жители Ростовской области едут на отдых летом 2026

Серьезным барьером для автомобильных путешествий стал дефицит топлива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начало июля для туристической отрасли юга России выдалось непростым. Сложная логистика, закрытое небо над «Платовым» и топливный кризис внесли серьезные коррективы в планы жителей Ростовской области на отпуск. О том, как изменился турпоток, куда сейчас едут отдыхать и как отельеры пытаются спасти сезон, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Транзитный провал на донских трассах

Традиционно Ростовская область служила крупным перевалочным пунктом для путешественников, следующих к морю - как по трассе М-4 «Дон», так и через Зимовники и Сальск. Однако в этом году привычная картина изменилась.

— Обе трассы потеряли сейчас примерно 25% турпотока. Соответственно, на столько же просело бронирование в отелях Ростовской области, — констатирует Алексан Мкртчян. — Местные жители, естественно тоже не стали больше отдыхать в родном регионе. Это неизбежно отразилось на загрузке местных гостиниц, и никто этого нам не заместит.

Спасти ситуацию, по мнению эксперта, могла бы ценовая политика местных средств размещения. В качестве примера Алексан Мкртчян приводит Крым, где из-за падения турпотока на 75% отельеры вынуждены идти на беспрецедентные меры.

— Сейчас Крым пытается дать местным жителя большие дисконты, чуть ли не 40%. Отелям Ростовской области сейчас надо тоже дать минимум 40% дисконта дончанам. Например, если отель стоит 10 тысяч рублей — это цена для москвича, для волгоградца… А если ты живешь в Ростовской области, он должен стоить не 10 тысяч, а 6 тысяч рублей. Вот так мы сможем потихоньку бронирование поднять, — поясняет вице-президент Альянса туристических агентств.

Турпоток в Ростовской области снизился на четверть. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бензиновый тупик Черного моря

Серьезным барьером для автомобильных путешествий стал дефицит топлива. Несмотря на то, что расстояние до некоторых курортов формально позволяет доехать на одном баке, реальность оказывается суровее. Вернуться обратно без дозаправки невозможно, а найти бензин на месте — целая проблема.

— Вы можете из Ростова поехать в Геленджик, запаса бензобака вам хватит добраться. Только вот в курортном городе топлива вы не найдете. В очереди на заправку люди стоят по 6-7 часов, — описывает ситуацию Алексан Мкртчян. — Нельзя на одном баке из Ростова поехать в Геленджик и вернуться в Ростов. Нет таких автомобилей легковых. И поэтому, естественно, люди не едут на Черное море.

В Сочи стоимость проживания снизилась на 20%. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Логистический коллапс заставляет жителей региона массово пересаживаться на поезда, чтобы добраться до авиационных хабов и черноморских курортов.

Куда едут жители Ростовской области летом 2026

Из-за приостановки работы аэропорта «Платов» все авиапутешествия для ростовчан теперь начинаются с наземного трансфера. Основными точками вылета стали четыре города: Краснодар, Минеральные Воды, Сочи и Москва. Оттуда туристы отправляются за рубеж. Рейтинг международных направлений остается стабильным: с огромным отрывом лидирует Турция, за ней следуют Египет, Арабские Эмираты и Вьетнам.

Что касается внутренних направлений, то здесь наблюдается перераспределение спроса в пользу Абхазии. В отличие от Крыма, куда, по данным Алексана Мкртчяна, добирается лишь 25% планировавших отдых туристов, поток в Абхазию вырос на 12%. Определяющим фактором стала цена: отдых в этой республике примерно на четверть дешевле, чем в соседнем Сочи.

Больше всего туристов потерял Крым. Фото: Михаил ПАТЛИС. Перейти в Фотобанк КП

Добираться туда жители региона также предпочитают по железной дороге.

Ценовые качели южных курортов

Реагируя на снижение спроса, отельеры Черноморского побережья и Крыма запустили механизм скидок, однако размер дисконта везде разный. Лидером по уменьшению ценника ожидаемо стал Крым, где падение турпотока наиболее внушительное — там скидки достигают 40%. В Сочи, куда можно относительно комфортно добраться поездом и где функционирует аэропорт, стоимость проживания снизилась примерно на 20%. Туапсинский район пока демонстрирует более скромную коррекцию — в районе минус 10%. И только Анапа на общем фоне показывает не снижение, а рост.

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