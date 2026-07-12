Машина на выпускной и выговор за оценки: Как ростовский студент нанял киллера для собственного отца

Подозреваемых задержали после похорон. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовчанин, устав от постоянных упреков и унижений со стороны отца, подговорил школьного друга совершить убийство. Эта криминальная драма разрушила благополучную с виду семью: глава дома погиб, а его сын вместе с приятелем получили длительные сроки заключения.

В отношении ростовчан возбудили уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Унижал на глазах у друзей

Как рассказал на допросе 20-летний Анатолий, затяжной конфликт с отцом начался еще в раннем детстве. Когда мальчик был маленьким, родители развелись. Мать уехала в другой город строить новую жизнь, отдав ребенка бывшему мужу. В однокомнатной квартире остались жить Николай, его сын и бабушка. Знакомым Николай казался образцовым родителем, однако, по словам Анатолия, все воспитание лежало на плечах пожилой женщины. Дома же мужчина постоянно срывался на сына и упрекал его в том, что тот якобы испортил ему жизнь.

— В детстве я постоянно получал от него подзатыльники, — вспоминал Анатолий на следствии.

Чтобы не злить папу, мальчик старался учиться безупречно — приносил из школы только четверки и пятерки. Но отец лишь обесценивал эти достижения и сильно ругал даже за редкие четверки. Когда Анатолий подрос, ему запретили гулять с ровесниками.

— А если я приглашал друзей домой, отец сознательно унижал меня при них, — описывал студент свои школьные годы. — Бабушка пыталась заступаться, но из-за этого доставалось и ей.

Со слов обвиняемого, в детстве его сильно обижал отец. Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на тяжелую атмосферу, Анатолий успешно окончил школу и смог поступить в университет на бюджетное отделение. В честь этого Николай сделал сыну дорогой подарок — подержанный отечественный автомобиль. Но атмосфера в доме не изменилась. Со слов Анатолия, он совмещал учебу с подработкой, а отец, якобы, просто отбирал у него заработанные деньги.

В какой-то момент студент решился на страшный поступок. Он подумал, что его проблемы исчезнут вместе с родным человеком. Мрачными мыслями он поделился со школьным приятелем. Товарища такой план не испугал. Тогда Анатолий предложил ему 200 тысяч рублей за расправу над Николаем. Приятель взял два дня на размышления и согласился.

— У него двое детей и вечная нехватка денег, — объяснил свой выбор заказчик.

В суде вину обоих признали. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Какой-никакой, а все же отец»

Анатолий сам детально расписал распорядок дня отца, продумал план нападения, купил для исполнителя неприметную черную ветровку и медицинскую маску.

Развязка наступила летним вечером 2020-го года. Анатолий дождался, пока отец начнет собираться в гости к соседке, и отправил другу короткое СМС: «Выходит». Нападавший подкараулил жертву на первом этаже в темном тамбуре подъезда и нанес несколько ударов ножом, после чего скрылся. Истекающий кровью Николай сумел подняться обратно и постучать в дверь. Сын, увидев раненого отца, сильно испугался и попытался зажать раны, но спасти мужчину не удалось — он скончался на месте.

Уже в зале суда подсудимый признался:

— В тот момент я горько пожалел о содеянном. Какой-никакой, а все же отец.

После похорон сообщники попытались вернуться к обычной жизни. Анатолий продал ту самую подаренную машину и отдал исполнителю первую часть суммы — 65 тысяч рублей. Однако остаться безнаказанными им не удалось: вскоре обоих задержали сотрудники уголовного розыска. Задержанные дали признательные показания.

На судебное заседание приехала мать Анатолия, которая со слезами на глазах просила о снисхождении к сыну. Обоих обвиняемых признали виновным в убийстве.

В 2021 году заказчика приговорили к 12 годам лишения свободы, а непосредственного исполнителя — к 13 годам. Оба отбывают сейчас наказание в колонии строгого режима.

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