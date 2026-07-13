Сначала жара до +34, а потом дожди, грозы и прохлада: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 13 — 17 июля

Неделя начнется с жары, а потом станет прохладнее. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области на неделе 13 — 17 июля вначале будет жаркой, а к середине недели воздух приятно остынет, и столбики термометров не должны подниматься выше +29 градусов. При этом не обойдется без дождей, гроз и порывистого ветра. Подробный прогноз на ближайшую рабочую пятидневку узнали у синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +29 до +31 градуса. Сохранится чрезвычайная пятого класса пожароопасность.

Во вторник, 14 июля, синоптики обещают переменную облачность преимущественно без осадков. Западный и северо-западный ветер разовьет скорость в 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17 — +19 градусов, днем — от +31 до +33.

В самые жаркие дни столбики термометров уйдут выше отметки в +30 градусов. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, по прогнозу, станет прохладнее. По прогнозу, снова будет переменная облачность. Ночью обойдется преимущественно без осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся до 15 — 18. Ночью воздух остынет до +19 — +21, днем потеплеет до +25 — +27.

В четверг, 16 июля, ожидается пасмурный день, утром и днем пройдет дождь. Западный ветер задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15. Температура воздуха ночью опустится до +22, а днем поднимется до +29 градусов.

В пятницу, 17 июля, будет солнечно. Северный с переходом на северо-восточный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13. Столбики термометров покажут +23 градуса ночью и до +29 днем.

Во второй половине недели возможны дожди с грозами. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в понедельник ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до 15. Температура воздуха днем достигнет +25 — +30 градусов, местами — до +32. В отдельных северо-западных, южных районах и Приазовье объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса,в северо-восточных, местами в северо-западных, центральных районах и Приазовье высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник, по прогнозу, будет переменная облачность. Ночью обойдется преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Западный и северо-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, а при грозе порывы усилятся до 15 — 18. Ночью воздух остынет до +14 — +19 градусов, местами похолодает до +9, а днем прогреется до +26 — +31 градуса, местами будет жара до +34.

В пятницу ожидается сильный ветер. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, синоптики снова обещают переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а днем в отдельных районах прольется сильный дождь. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы ускорятся до 15 — 18. Ночью будет прохладно - +17 — +22 градуса, местами даже до +14, а днем не не жарко - +24 — +29.

В четверг будет переменная облачность, по северу преимущественно без осадков, а по югу в первой половине дня будут срываться дожди. Северо-западный и западный ветер задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, утром возможны порывы до 15 по югу и до 20 по северу. Ночью температура воздуха составит +18 — +20 градусов, а днем до +29.

В пятницу синоптики прогнозируют пасмурный день на севере области и солнечный по югу. Северо-западный с переходом на северный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 13 — 15. Ночью воздух остынет до +19 — +22 градусов, а днем прогреется до +24 — +29.

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