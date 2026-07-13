Перевозчик сообщил, какие поезда следуют с опозданием. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отставание поездов, идущих через Ростов 13 июля 2026, достигает десяти часов. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»:

- Из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 13 июля в пути задерживаются поезда «Таврия». В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто, - прокомментировал перевозчик.

Собрали последние новости о задержке поездов из Крыма, идущих через Ростов, на 13 июля 2026.

Последние новости о задержке поездов, идущих через Ростов, на 13 июля 2026: какие и насколько

Перевозчик уточняет последние новости о задержке поездов из Крыма, идущих через Ростов, на 13 июля 2026, какие и насколько выбились из графика:

- Все поезда «Таврия», которые ранее следовали в Крым с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь на 13 июля, прибыли на станции назначения, - говорят в пассажирской компании.

Это значит, что по состоянию на 15:00 следуют с опозданием поезда из Крыма:

- Поезд № 27/28 Симферополь — Москва, следующий от Керчи, который должен был выехать 12 июля, движется с задержкой в десять часов;

- Поезд № 7/8 Севастополь — Санкт-Петербург, который также едет от Керчи и должен был стартовать 12 июля, выбился из графика на девять часов.

Последние новости о задержке поездов, идущих через Ростов, на 13 июля 2026: кто и насколько: что делать пассажирам

По словам перевозчика, пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.

Тем, кому требуется помощь в вагоне, следует обратиться за ней к начальнику поезда и проводникам.

- Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, - добавил перевозчик.

АЛЛО!

Также актуальную информацию по ситуации с задержкой поездов можно узнать по телефонам горячей линии: 8-800-775-54-53, 8-800-100-54-53.

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