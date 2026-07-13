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НовостиОбщество13 июля 2026 9:16

Похожую на нефть полосу заметили на берегу Таганрогского залива после атак БПЛА

Очевидцы сообщили о загрязнении берега Таганрогского залива
Ангелина СКИБА
Темную полосу загрязнения заметили на берегу Таганрогского залива.

Темную полосу загрязнения заметили на берегу Таганрогского залива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области на берегу Таганрогского залива заметили загрязнение, похожее на нефтепродукты. Темную полосу, омываемую морской водой, сняли на видео. Сейчас ролик обсуждают в соцсетях.

По словам очевидцев, «масштаб некритичный, но ситуация требует контроля, так как под угрозой чистота моря и безопасность людей».

Официальных комментариев по ситуации ни от властей, ни от минприроды региона пока не поступало.

Напомним, ранее сообщалось о воздушных атаках на танкеры.

Также очевидцы рассказали о «нефтяном дожде», выпавшем после возгорания из-за БПЛА на территории морского порта Таганрога. Тогда Роспотребнадзор не выявил превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе.

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