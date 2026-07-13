Похожую на нефть полосу заметили на берегу Таганрогского залива после атак БПЛА

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области на берегу Таганрогского залива заметили загрязнение, похожее на нефтепродукты. Темную полосу, омываемую морской водой, сняли на видео. Сейчас ролик обсуждают в соцсетях.
По словам очевидцев, «масштаб некритичный, но ситуация требует контроля, так как под угрозой чистота моря и безопасность людей».
Официальных комментариев по ситуации ни от властей, ни от минприроды региона пока не поступало.
Напомним, ранее сообщалось о воздушных атаках на танкеры.
Также очевидцы рассказали о «нефтяном дожде», выпавшем после возгорания из-за БПЛА на территории морского порта Таганрога. Тогда Роспотребнадзор не выявил превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Более 4 тонн топлива изъяли у спекулянта в Ростовской области
Нарушение при продаже топлива раскрыли на АЗС в Матвеево-Курганском районе Дона (подробности)