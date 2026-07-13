Администратора АЗС задержали в Ростовской области за небезопасный отпуск бензина

Администратора бесконтактной АЗС обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Более 4 тонн топлива изъяли на АЗС в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Под внимание правоохранителей попал администратор бесконтактной заправки. Ночью он продал 4,5 тонны топлива и залил его в пластиковые емкости, не соответствующие нормам пожарной безопасности.

- Ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, а также за нарушение пожарной безопасности, - отметили в МВД.

Нарушитель задержан, теперь ему грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, ранее нарушения при реализации дизельного топлива выявили на двух АЗС в Ростове-на-Дону и Каменском районе Ростовской области.

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