Глава Таганрога рассказала об эвакуации экипажа танкера после атаки БПЛА

Морякам помогли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Детали воздушной атаки по танкеру в Таганрогском заливе уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова. Комментарий был опубликован в социальных сетях сегодня, 8 июля.

- В акватории Таганрогского залива в результате атаки БПЛА произошло возгорание на борту танкера «Ефросинья». На судне возник пожар, создавший угрозу жизни и здоровью находившихся на борту людей. Капитан судна подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию экипажа, - рассказал Светлана Камбулова.

К морякам на двух катерах выдвинулись сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Представители ведомства помогли 13 членам экипажа эвакуироваться, всех доставили в Таганрог.

- Их жизни ничего не угрожает, - добавила Светлана Камбулова.

Ранее об эвакуации с одного из двух атакованных танкеров сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Также на одном из судов незначительные ранения получили два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому - в больнице. По информации донских властей, оба судна следовали в Ростов-на-Дону. Добавим, всего за ночь в Ростовской области уничтожили около 70 БПЛА.

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