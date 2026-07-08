В ночь на 8 июля воздушной атаке подверглись 11 районов Дона: в Таганрогском заливе повреждены два танкера, есть пострадавшие

Бойцы ПВО уничтожили порядка 70 дронов противника над территорией Ростовской области в ночь на 8 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 8 июля, Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке над территорией 11 районов и Таганрогского залива. Всего силами ПВО было уничтожено около 70 дронов. К сожалению, не обошлось без пострадавших и повреждений на земле. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

- В Таганрогском заливе в результате атаки повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказали помощь на месте, другого доставили в больницу. Оба отказались от госпитализации. С одного из судов эвакуировали экипаж, - уточнил губернатор.

По словам Юрия Слюсаря, танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло.

Всего же беспилотники атаковали 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.

- Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Горожан просят покинуть открытые участки, зайти в помещения и не подходить к окнам.

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