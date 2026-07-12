При атаке Ростовской области в ночь на 12 июля загорелся танкер

Члены экипажа не пострадали. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 12 июля 2026 года наши ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, дроны сбили в небе над Таганрогом, Каменск-Шахтинским, в Азовском, Неклиновском, Тарасовском и Миллеровском районах.

В результате атаки загорелся танкер, заходивший в Азово-Черноморский морской канал. Возгорание быстро потушили, танкер шел пустой, разлива нефтепродуктов не произошло. Члены экипажа не пострадали.

Кроме того, в эту ночь часть обломков упала на отрезок трассы М-4 «Дон». Здесь тоже обошлось без жертв. Утром 12 июля движение было полностью восстановлено.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Под Ростовом из-за атаки БПЛА в ночь на 12 июля перекрыли участок трассы «Дон»

В Таганроге экологическую обстановку охарактеризовали как стабильную