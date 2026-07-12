Под Ростовом из-за атаки БПЛА в ночь на 12 июля перекрыли участок трассы «Дон»

Из-за атаки БПЛА в ночь на 12 июля на трассе «Дон» работают саперы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 12 июля Ростовскую область вновь атаковали вражеские дроны, об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь. По официальным данным, атаку отразили два города — Каменск-Шахтинский и Таганрог, четыре района — Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский и акватория Таганрогского залива.

Известно, что часть обломков упала на федеральную трассу М-4 «Дон». Их обнаружили на 885-м километре по направлению к югу.

Сейчас здесь работают саперы, отрезок магистрали взяли под охрану и перекрыли. Автомобильный поток перенаправлен на объездную дорогу — через поселок Тарасовский.

Кроме того, при заходе в Азово-Черноморский морской канал вражеские дроны повредили танкер.

— Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет, — сказал Юрий Слюсарь.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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