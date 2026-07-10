10 июля в Таганроге ввели локальный режим ЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 10 июля, Таганрог вместе с другими территориями в Ростовской области подвергся атаке БПЛА. Как рассказал губернатор Донского региона Юрий Слюсарь, в приморском городе локально введен режим ЧС. В пункт временного размещения эвакуированы 44 человека. Рассказываем подробнее, что известно о введении режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026.

Что известно о введении режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026: что случилось

Напомним, что случилось в Таганроге, после чего было принято решение о введении режима ЧС 10 июля 2026.

- В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах, - сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле в Азове и Азовском районе, а также в Таганроге.

- В Таганроге в результате падения осколков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома, произошли возгорания на крыше административного здания, а также на территории Морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром в правительстве донского региона провели оперативное совещание по ликвидации последствий ночных и утренних атак БПЛА.

- Силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий. Главная задача локализовать возгорания и не допустить распространения огня. Собственникам пострадавших от БПЛА объектов поручено оказывать максимальное содействие работе экстренных служб.

Было принято решение с 7 часов утра 10 июля локально ввести режим ЧС в Таганроге.

- В границах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, локально введен режим ЧС.

Что известно о введении режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026: адреса, ограничение движения

Адреса введения режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026 назвала глава приморского города Светлана Камбулова.

- В границах зоны ЧС перекрыто движение на участках дорог по следующим адресам:

-переулок 1-й Крепостной,

-улица Шевченко;

-переулок Комсомольский;

-улица Лесная Биржа;

-улица Портовая.

Также в границах зоны ЧС перекрыто движение, временно изменено движение общественного транспорта на маршрутах:

- № 73б от площади Авиаторов по улице Ломакина - переулку Гоголевскому, минуя улицы Шевченко и Александровскую, далее по маршруту;

- № 74 по улицам Петровская - Греческая, не заезжая на улицу Адмирала Крюйса;

- № 19 и № 30 при съезде с переулка 1-й Крепостного на улицу Греческую не совершают поворот на Комсомольский спуск, а продолжают движение прямо по улице Греческой, минуя прибрежную зону, продолжают дальнейшее движение по маршруту до отмены ограничений.

- Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям, - обратилась к жителям мэр.

Что известно о введении режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026: эвакуация

Еще до введения режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026 прошла эвакуация людей из потенциально опасной зоны.

- Эвакуированы жители домов, которые попали в зону ЧС. Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей. Кто-то находится у родственников. Людям оказана вся необходимая помощь. Информация будет уточняться, - добавил Юрий Слюсарь.

Что известно о введении режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026: оценка ущерба

В приморском городе уже приступили к оценке ущерба при введении режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026. Об этом после внепланового заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявила Светлана Камбулова:

- Для оперативного устранения последствий воздушной атаки создан штаб. В ближайшие часы специалисты повторно обойдут все многоквартирные дома и частный сектор и проверят, чтобы никто не остался в опасной зоне. Люди, которым потребовалась помощь, уже размещены в пунктах временного пребывания, часть временно проживает у родственников. Ситуация находится под постоянным контролем.

Что известно о введении режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026: что делают власти

После введения режима ЧС в Таганроге после атаки БПЛА 10 июля 2026 на место выехал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в морском порту продолжают тушить загоревшиеся нефтепродукты. На

- На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно - это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб, - заверил глава региона. - К сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится.

В связи с этим Юрий Слюсарь на встрече с размещенными в ПВР жителями Таганрога с пониманием отнестись к эвакуации, поскольку их дома находятся в границах ЧС.

- Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница.

По словам губернатора, сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет.

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