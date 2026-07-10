Губернатор провел совещание по ликвидации последствий атак БПЛА в Ростовской области

Оперативное совещание по ликвидации последствий атак беспилотников прошло в правительстве Ростовской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание в правительстве по ликвидации последствий ночных и утренних атак беспилотных летательных аппаратов. В ходе совещания были определены первоочередные задачи для экстренных служб и даны поручения ответственным лицам. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своих соцсетях.

В Таганроге локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Из зоны ЧС эвакуировали жителей домов. В пункте временного размещения в Таганроге находятся 44 человека, из них семь детей.

В сообщении сказано, что силы и средства всех экстренных служб сейчас стянуты для оперативного реагирования в Азовский район, Азов и Таганрог. Основная задача — локализовать возгорания и не допустить распространения огня, особенно в условиях жаркой погоды.

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