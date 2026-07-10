Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+35°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2026 8:19

Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после атаки БПЛА

Губернатор сообщил о введении локального режима ЧС в Таганроге
Екатерина ПОПОВА
Губернатор сообщил о введении локального режима ЧС в Таганроге.

Губернатор сообщил о введении локального режима ЧС в Таганроге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге в границах территорий, пострадавших от атаки БПЛА, локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Из зоны ЧС эвакуировали жителей домов. Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семь детей. Как сказано в сообщении, всем эвакуированным оказана необходимая помощь.

Ранее глава города Светлана Камбулова сообщила, что после атаки БПЛА перекрыли движение на пяти участках дорог.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загорелись нефтехранилища и административные здания: Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026