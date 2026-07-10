В Ростовской области продолжают ликвидировать последствия атаки БПЛА. Фото: канал губернатора Юрия Слюсаря в МАХ

В ночь на 10 июля и утром Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили около 35 БПЛА в небе над Таганрогом, Азовом, а также Азовским и Матвеево-Курганским районами. Однако без последствий на земле не обошлось: в Таганроге и Азове загорелись объекты хранения нефтепродуктов, повреждены частные дома и административные здания. Власти ввели локальный режим ЧС, эвакуировали жителей и продолжают ликвидировать последствия. Собрали последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026.

Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026: пожары на нефтехранилищах и в порту

Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026, в том числе о пожарах на нефтехранилищах и в порту, сообщают власти.

Пожары произошли на нефтехранилищах и в порту. Фото: канал губернатора Юрия Слюсаря в МАХ

- В Таганроге в результате атаки зафиксированы повреждения и возгорания на нескольких объектах. От падения осколков пострадал частный дом: выбиты окна и двери. Жильцы не пострадали. Также произошло возгорание на крыше административного здания, пожар оперативно ликвидировали, - рассказал губернатор Донского региона Юрий Слюсарь.

Основной удар пришелся на территорию морского порта. На месте работают экстренные службы, задействован пожарный поезд. Как отметил губернатор, пены для тушения достаточно — это позволит минимизировать выбросы вредных веществ. По предварительной информации, погибших и пострадавших на объекте нет.

В Азове в результате атаки БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. Пожарные расчеты продолжают ликвидацию возгораний. Погибших и пострадавших здесь, по официальным данным, тоже нет.

Пожары были локализованы. Фото: канал губернатора Юрия Слюсаря в МАХ

В Азовском районе, в селе Кагальник, произошло возгорание административного здания. Пожар был ликвидирован.

- Для устранения последствий задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб.

Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026: эвакуация

Согласно последним новостям об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля, в городе была проведена эвакуация.

- В Таганроге на территориях, пострадавших от атак, введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Жители домов, попавших в зону ЧС, эвакуированы. В пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей, - уточнил глава региона.

Экстренные службы развернули оперативный штаб. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В тот же день губернатор Юрий Слюсарь лично встретился с жителями в ПВР и сообщил, что быстро ликвидировать такой тип пожара с горящими ГСМ в порту не получится, поэтому находиться в домах рядом с объектом пока что небезопасно.

- Вернуться в свои дома люди смогут через несколько дней. Сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет. Для охраны имущества эвакуированных выставлены посты полиции.

В Азове и Азовском районе жители разместились у родственников, разворачивать пункт временного размещения не потребовалось.

Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026: загрязнение воздуха

Среди самых важных последних новостей об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026 – возможность загрязнения воздуха.

44 человека были размещены в ПВР. Фото: канал губернатора Юрия Слюсаря в МАХ

- Специалисты Роспотребнадзора провели замеры атмосферного воздуха в Таганроге и Азове. По результатам исследований, превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не выявлено. Замеры будут проводиться регулярно до полной ликвидации последствий ЧС, - сообщили в надзорном ведомстве.

Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026: ограничения движения и работа транспорта

Среди последний новостей об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026 – ограничения движения, в том числе общественного транспорта.

- В Таганроге временно изменили схему движения нескольких автобусных маршрутов. Ранее корректировки коснулись маршрутов № 73-б, 74, 19 и 30. Позже к ним добавились автобусы № 6 и 56. Ограничения будут действовать до полной ликвидации последствий, - сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Силами ПВО были сбиты три с половиной десятка дронов. Фото: канал губернатора Юрия Слюсаря в МАХ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026: компенсация ущерба

Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026 года касаются и компенсации ущерба.

- Для координации действий по ликвидации последствий создан оперативный штаб. Жителям, чьи дома пострадали, оказывается адресная помощь, - добавила мэр. - Предприниматели и бизнес-сообщество Таганрога с первых часов подключились к помощи: организован подвоз горячего питания и питьевой воды как для людей в ПВР, так и для пожарных.

Также глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям с просьбой не выкладывать фото и видео с мест происшествий, не давать врагу информацию с адресными ориентирами и не сеять панику.

- При обнаружении фрагментов БПЛА нельзя приближаться к ним и трогать их. Необходимо немедленно сообщить о находке в полицию или по номеру 112.

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