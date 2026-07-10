Дома в зоне ЧС в Таганроге повторно обойдут в завершение эвакуации

В границах пострадавших домов в Таганроге ввели локальный режим ЧС. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Дома в зоне ЧС в Таганроге повторно обойдут при завершении эвакуации. Об этом 10 июля в соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

- Первоочередная задача в течение нескольких часов обойти повторно все МКД и частные дома, чтобы удостовериться, что все люди эвакуированы. Люди уже размещены в пункте временного размещения, кто-то временно находится у родственников. Все службы продолжают работать в усиленном режиме, - написала Светлана Камбулова.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, ранее почти 35 БПЛА ликвидировали в Таганроге и Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. После этого зафиксировали пожары, в частности в Таганроге, после воздушной атаки пострадали остекление и дверь частного дома; вспыхнуло и было оперативно потушено возгорание на крыше административного здания, а также началось возгорание на территории Морского порта.

С 7 утра 10 июля в границах пострадавших домов в Таганроге ввели локальный режим ЧС. Были эвакуированы жильцы. По последним данным, в пункте временного размещения разместили 44 человека, в том числе семь детей.

На данный момент в порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд.

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