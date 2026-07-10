Пожарный поезд прибыл в Таганрог для тушения возгорания нефтепродуктов в порту

Губернатор Ростовской области сообщил о прибытии пожарного поезда в Таганрог для ликвидации возгорания в морском порту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в Таганрог на место ночной массированной воздушной атаки. В морском порту для ликвидации возгорания нефтепродуктов задействован пожарный поезд. Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях.

Как отметил глава региона, пены для тушения достаточно, что позволит минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.

Губернатор также встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения и сообщил, что быстро ликвидировать пожар такого типа не получится, процесс займет несколько дней. Поэтому вернуться в свои квартиры жителей из домов, попавших в зону ЧС, смогут только через несколько дней.

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