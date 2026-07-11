В Таганроге экологическую обстановку охарактеризовали как стабильную

В Таганроге выставлены боновые заграждения, преграждающие путь возможной утечке нефтепродуктов. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала в своем MAX-канале о текущей обстановке в районе чрезвычайной ситуации. По ее данным, специалисты ведут непрерывное наблюдение за влиянием происшествия на городскую среду.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора выполняют лабораторный анализ атмосферы два раза в сутки. Пробы отбираются непосредственно в зоне инцидента, эксперты следят за концентрацией загрязняющих веществ.

— Ситуация остается стабильной и находится под контролем, — отметила Светлана Камбулова.

Параллельно с этим пожарные расчеты обеспечивают круглосуточный надзор за очаговой территорией, чтобы не допустить нового воспламенения. В свою очередь, инспекторы Росприроднадзора производят отбор образцов грунта и воды из акватории Таганрогского залива для оценки возможного ущерба экологии.

Чтобы минимизировать последствия, силами предприятия выставлены боновые заграждения, преграждающие путь возможной утечке нефтепродуктов. Ведется обследование береговой линии со стороны моря.

Светлана Камбулова подчеркнула, что обстановка остается управляемой, все ведомства действуют скоординированно. Жителей просят не поддаваться панике и ориентироваться исключительно на сведения из проверенных официальных источников.

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