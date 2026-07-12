Загорелся танкер, перекрыли трассу М-4 «Дон»: Последние новости об атаке дронов на Ростовскую область в ночь на 12 июля 2026

На трассе работали саперы 12 июля 2026 года. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 12 июля силы ПВО отразили массированный налет беспилотников. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в ходе воздушной атаки было ликвидировано более двадцати вражеских дронов. Рассказываем последние новости о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 12 июля 2026.

Последние новости о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026: сбито более 20 БПЛА

Под удар попали города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района области — Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский, а также акватория Таганрогского залива. К счастью, никто не пострадал.

Однако часть обломков БПЛА упала на 885-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в южном направлении. Участок магистрали М-4 «Дон» временно перекрыли и взяли под охрану, туда экстренно выехали саперы. Движение автомобильного транспорта было организовано по объездному маршруту через поселок Тарасовский.

Возгорание на танкере уже потушили. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026: пожар на судне, саперы на трассе

Кроме того, вражеские беспилотники атаковали танкер при его заходе в Азово-Черноморский морской канал. Полученные судном повреждения привели к возгоранию, которое к настоящему моменту уже локализовано.

По словам Юрия Слюсаря, танкер следовал без груза, поэтому опасность разлива нефтепродуктов отсутствует. Также уже в районе семи утра было восстановлено движение на участке трассы М4 «Дон» в южном направлении.

- Последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Мероприятия по обеспечению безопасности завершены, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что перед этим атаки БПЛА на Ростовскую область привели к возгоранию нефтехранилищ в Азовском районе, пожару в порту Таганрога и гибели матроса на судне. Специалисты ликвидировали возгорания, повлекшие эвакуацию жителей.

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