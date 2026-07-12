Пожарные полностью потушили все возгорания. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

Атаки БПЛА на Ростовскую область в последние дни привели к серьезным нарушениям на земле и гибели матроса на одном из суден. В Азовском районе загорелись два нефтехранилища, в порту Таганрога пожарные тушили возгорание хранилища ГСМ, и пришлось эвакуировать в ПВР живущих рядом людей. С огнем специалисты справились, но каков ущерб и как будет контролироваться экологическая обстановка. Рассказываем последние новости о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026.

Последние новости о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026: что случилось

Напоминаем, что случилось и последние новости о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026. Экстренные службы боролись с последствиями атаки БПЛА, совершенной еще 10 июля. В Таганроге основной удар пришелся на территорию морского порта, где пришлось задействовать пожарный поезд. В городе локально ввели режим ЧС, ограничили движение на ряде улиц, изменили схему движения общественного транспорта. 44 человека, живущих в опасной зоне, в том числе семеро детей, были эвакуированы в ПВР, пока не минует опасность.

10 июля дроны ударили по инфраструктуре порта, а 11 июля повредили четыре судна. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

В Азове в результате атаки БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов, и пожарные вступили в тяжелую борьбу с горящими ГСМ.

Тем временем, в результате очередной атаки, произошедшей уже 11 июля, в портовых зонах были повреждены четыре судна, и одиз из танкеров перевозил метанол, к несчастью, погиб матрос технического судна.

Утром 11 июля власти объявили о победе над огнем.

- Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы. По данным областного оперативного штаба, работа велась всю ночь. Огромная благодарность сотрудникам МЧС — они стойко боролись с огнем, выполняя свой долг, - сказал губернатор Юрий Слюсарь.

Помощь специалистам оказывали работники областных и муниципальных служб, для обеспечения правопорядка дежурили сотрудники полиции. Несколько подразделений остаются на дежурстве для предотвращения повторных возгораний.

Экстренные службы контролируют риск повторных возгораний. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

- Эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Те, кто находился этой ночью в пунктах временного размещения, уже вернулись домой.

Последние новости о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026: ущерб и компенсация

Компенсация материального ущерба для многих жителей – самая важная информация из последних новостей о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026. По словам губернатора Юрия Слюсаря, администрации муниципалитетов оказывают адресную помощь всем, кто в ней нуждается.

- Профильные службы работают в усиленном режиме. Специальная комиссия продолжает обследование жилых помещений для оценки нанесенного ущерба. Все обращения граждан будут приняты и отработаны в установленном порядке — комиссии выезжают по каждому адресу. Мы окажем всю необходимую помощь, никто не останется один на один с проблемой, - заверила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Эвакуированные вернулись в свои дома.

По всем вопросам можно обращаться в Управление защиты от ЧС города Таганрога по улице Морозова, 8, по телефону горячей линии: +7-863-437-50-88 или в ЕДДС по номеру 112.

- Дополнительно сообщаю: проезд открыт, транспорт следует по штатным маршрутам. Ситуацию держу на личном контроле.

Последние новости о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026: загрязнение воздуха и угроза разлива топлива

Загрязнение воздуха и угроза разлива топлива тоже интересует жителей Дона вместе с последними новостями о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область на 12 июля 2026. Глава Таганрога Светлана Камбулова поспешила успокоить жителей.

- Все службы контролируют воздействие чрезвычайной ситуации на жителей города. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно дважды в сутки проводят замеры воздуха в районе происшествия и отслеживают содержание нормируемых показателей вредных веществ. Ситуация остается стабильной и находится под контролем. Пожарная служба продолжает контролировать место ЧС — это необходимо, чтобы исключить риск повторного возгорания.

Был развернут штаб по ликвидации пожаров. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

По словам мэра, на месте также работает управление Росприроднадзора: специалисты отбирают пробы почвы и воды Таганрогского залива.

- Сотрудники предприятия принимают необходимые меры для предотвращения разлива нефтепродуктов. На месте чрезвычайной ситуации установлено боновое заграждение, ведется осмотр прилегающей территории со стороны залива. Ситуация находится под контролем всех задействованных служб.

Что касается последствий атаки, совершенной в ночь на 11 июля, когда были повреждены четыре судна, глава региона заверил, что опасности для экологии нет.

- Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения, - заверил губернатор.

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