«Он не давай ей покоя»: В Ростове брат пытался отобрать наследство у сестры, которая ухаживала за их матерью

Раздел имущества после смерти близких часто превращается в настоящую войну. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону родные брат и сестра сошлись в суде из-за наследства. После смерти матери выяснилось, что квартиру и магазин она отписала дочери, а еще один дом странным образом оказался продан чужому человеку. Сын остался ни с чем и решил доказать, что больная родительница не понимала, что делает.

Продал телевизор

Семья жила в Ростове. Родители давно развелись, но бывший муж — отец брата и сестры — сохранил теплые отношения с пенсионеркой и во всем ей помогал. А вот с родным сыном отношения у женщины не клеились. Мужчина часто скандалил, выпивал и требовал деньги.

В августе 2022 года после очередной ссоры с наследником у ростовчанки случился приступ. Отказали ноги, она потеряла сознание. Врачи констатировали сразу и инфаркт, и инсульт. После больницы женщина плохо видела и с трудом говорила.

В августе 2022 года после очередной ссоры с наследником у пенсионерки случился приступ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Бывший муж нанял для нее сиделку, а ухаживать помогала дочь. Сын же здоровьем матери не интересовался.

- Телевизор он просто вынес и продал, а потом начал тащить из дома холодильник, — вспоминали в суде соседи семьи. — Пришлось вызывать полицию и забирать технику обратно. Он не давал покоя матери ни днем, ни ночью.

Завещание для дочери

Шло время, ростовчанка пошла на поправку. Зрение вернулось, она снова начала читать газеты, помогала внучке с уроками и гуляла в парке.

- Она была очень организованным и мыслящим человеком, — рассказала в суде сиделка. — В уме складывала и вычитала шестизначные числа. Четко говорила, сколько сахара класть в варенье.

В январе 2023 года женщина самостоятельно пошла к нотариусу. Она решила ничего не оставлять сыну. Квартиру, в которой они жили и просторный магазин официально завещала дочери.

Сестра ухаживала за тяжело больной матерью. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сын об этом не знал. Вскоре пенсионерке стало хуже. В мае 2024 года ее снова положили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали резкое ухудшение памяти и расстройство личности. Женщине требовался уже постоянный уход. Вскоре она скончалась.

Когда сын пришел вступать в наследство, то его ждал удар. Выяснилось, что квартира, магазин и земля достались сестре. Но у матери был еще один актив — отдельный дом, который она не стала вписывать в завещание. Оказалось, что эта недвижимость продана неизвестному мужчине за семь миллионов рублей. Причем сделка прошла ровно в те дни, когда пенсионерка лежала в отделении для неизлечимо больных людей.

Подпись оказалась фальшивкой

Возмущенный ростовчанин подал иск в суд. Он потребовал аннулировать и завещание, и договор продажи. Мужчина уверял: мать была в неадекватном состоянии и не могла подписывать бумаги.

В суде выступили сиделка и соседи. Они подтвердили, что в момент составления завещания в начале 2023 года женщина находилась в трезвом уме. Это же подтвердила психиатрическая экспертиза. Завещание признали законным — квартира и магазин справедливо остались у законной наследницы.

Во время болезни матери сын продал телевизор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А вот с продажей второго дома вышла совсем другая история. Эксперты установили, что в мае 2024 года больная ростовчанка уже не могла руководить своими действиями. Более того, специалисты проверили бумаги и вынесли вердикт: подпись в договоре купли-продажи - подделка. Пенсионерка не продавала недвижимость и не подписывала этот документ.

В итоге суд постановил отменить сомнительную сделку. Дом с участком за семь миллионов вернули в общую наследственную массу. Поскольку в завещании он указан не был, теперь эту недвижимость брату и сестре придется делить пополам по закону. А, значит, мужчина все-так получит половину дома.

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Видео: из архива героя публикации.

Свою коммерческую недвижимость старушка завещала дочери. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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