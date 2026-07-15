Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на среду, 15 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, бойцы ПВО защищали небо над Донской столицей, но, к сожалению, не обошлось без последствий. Рассказываем подробнее о последствиях бесилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026.
Прошлой ночью Донской регион подвергся воздушной атаке. О последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026 и том, что случилось, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, - написал глава региона в своем канале в МАХ. К сожалению, не обошлось без последствий на земле.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
По словам главы региона, повреждения получило жилье ростовчан.
– Всего же в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля дежурными средствами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщили в Минобороны РФ. - Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Юрий Слюсарь уточнил информацию о погибших и пострадавших, рассказывая о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026.
- Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась, - заверил губернатор.
Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
Глава региона подробнее рассказал об ущербе от последствий беспилотной атаки на Ростовскую область на 15 июля 2026.
- В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации, - уточнил губернатор. - В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Информация будет уточняться.
Напомним, днем ранее, 14 июля, Ростовская область также подверглась беспилотной атаке вместе с соседней Кубанью и другими регионами России. Всего с 7:00 до 20:00 над страной было ликвидировано 252 дрона самолетного типа. По данным региональных властей, вчера днем над территорией Ростовской области БПЛА сбивали в Неклиновском и Веселовском районах. А в ночь на 14 июля в Таганроге, а также в Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах уничтожено около двадцати беспилотников.
Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
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