Ростовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 15 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 15 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, бойцы ПВО защищали небо над Донской столицей, но, к сожалению, не обошлось без последствий. Рассказываем подробнее о последствиях бесилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026: что случилось

Прошлой ночью Донской регион подвергся воздушной атаке. О последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026 и том, что случилось, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, - написал глава региона в своем канале в МАХ. К сожалению, не обошлось без последствий на земле.

БПЛА были уничтожены в небе над Ростовом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам главы региона, повреждения получило жилье ростовчан.

– Всего же в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля дежурными средствами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщили в Минобороны РФ. - Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Юрий Слюсарь уточнил информацию о погибших и пострадавших, рассказывая о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026.

- Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась, - заверил губернатор.

Повреждена кровля частного дома и остекление квартиры в Ростове. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 15 июля 2026: ущерб

Глава региона подробнее рассказал об ущербе от последствий беспилотной атаки на Ростовскую область на 15 июля 2026.

- В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации, - уточнил губернатор. - В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Информация будет уточняться.

Напомним, днем ранее, 14 июля, Ростовская область также подверглась беспилотной атаке вместе с соседней Кубанью и другими регионами России. Всего с 7:00 до 20:00 над страной было ликвидировано 252 дрона самолетного типа. По данным региональных властей, вчера днем над территорией Ростовской области БПЛА сбивали в Неклиновском и Веселовском районах. А в ночь на 14 июля в Таганроге, а также в Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах уничтожено около двадцати беспилотников.

Днем ранее силами ПВО была отражена атака в небе над несколькими районами региона. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

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